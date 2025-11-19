Anticiparon que empresarios del transporte pagarán aguinaldo y sueldo en cuotas por falta de subsidios

La decisión fue comunicada en una nota enviada al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a la que accedió la agencia Noticias Argentinas. Allí se detalla que los salarios de noviembre se pagarán en dos cuotas consecutivas y que el monto total podría completarse en un plazo máximo de dos meses, “conforme el flujo financiero disponible”.

La Argentina cuenta con unos 15.000 micros de larga distancia que ocupan a unos 18.000 trabajadores (Foto: Télam)

Aseguran que el aguinaldo se pagará en cuotas

En cuanto al aguinaldo, las empresas anticiparon que será cancelado en seis cuotas consecutivas, argumentando la “imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometer la continuidad operativa del sector”.