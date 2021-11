Noviembre llega con el pago extra del monto de la Tarjeta Alimentar ($6.000, $9.000 o $12.000) tanto para PNC, como se venía haciendo, como para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) sea que tengan o no la tarjeta en mano. A todos, por igual, la ANSES les depositará el valor correspondiente a la prestación alimentaria en su cuenta bancaria el día del cobro de su asignación, según el calendario de pago por DNI. A diferencia de lo que sucedió hasta octubre, podrán retirar el monto completo de la cuenta y gastarlo en efectivo, no solo en alimentos y bebidas no alcohólicas, o comprar con débito, con lo cual reciben hasta un 15% de reintegro.