Ahora bien, ¿qué tipo de ayuda social por parte de la ANSES habrá en octubre y noviembre? Si bien Raverta no quiso confirmar la continuidad del IFE, todo indica que en principio el bono de $10.000 seguiría. Sin embargo "las otras políticas sociales de acompañamiento" a las que hizo referencia, abren la puerta a un reemplazo del IFE, como la Renta Básica Universal.

Teniendo en cuenta las "pistas" que dio el Gobierno en los últimos días, el IFE se volverá a pagar en octubre, aunque quizás no a todos los beneficiarios que llegaron a cobrar hasta el tercer IFE. La aplicación inmediata de una Renta Básica Universal de 17 mil pesos no se ve factible, dada la amplia discusión que aún se mantiene dentro del Gobierno al respecto y la necesidad de un entrecruzamiento de datos exhaustivo o de la apertura de una nueva inscripción, lo que alargaría los tiempos demasiado en estos momentos de crisis.

Así, lo que se planteó como un ingreso de emergencia con pago único, terminó extendiéndose a medida que se extendió la cuarentena y en octubre se alcanzaría el pago de un Cuarto IFE.

El IFE, desde un comienzo, estuvo destinado a trabajadores informales, desempleados, empleada doméstica, beneficiarios de AUH, AUE y Progresar, monotributistas sociales y de las categorías más bajas. Alcanzó a unas 9 millones de personas.

ife anses cobro cuarto ife octubre.jpeg ANSES IFE 4: quién y cuándo cobro el cuarto IFE en octubre

Durante el pago del tercer IFE a titulares de AUH, la ANSES oficializó una modificación de requisitos respecto de los menores de 25 años, dado que el bono de $10.000 tiene como fin asistir a una familia que no recibe ingresos en blanco, planes sociales (salvo AUH) o jubilaciones. Así, quienes no conviven con sus padres, o lo hacen pero estos no tienen ese tipo de ingresos, debieron actualizar datos si era necesario y aceptar una declaración jurada para poder seguir cobrando.

Esta revisión que recién se llevó a cabo en agosto da pie a pensar que se hizo teniendo en cuenta que habrá un nuevo pago del IFE en octubre.

Además, al establecerse nuevas restricciones a la compra de dólar ahorro, también se hizo especial hincapié en prohibir el acceso al cupo de 200 dólares a quienes cobran el IFE, por lo que se entiende que se seguirá pagando este plan o alguno similar.

IFE en octubre: ¿solo para jóvenes?

"Antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo", sostuvo Raverta, la titular de la ANSES.

Una de las posibilidades que estudia el Gobierno es que la cantidad de beneficiarios del IFE en octubre disminuya considerablemente.

Así, en un principio se barajó la alternativa de circunscribirlo a zonas todavía afectadas económicamente por la pandemia, pero dado que ésta hoy está en expansión en el interior del país, la limitación geográfica del IFE sería muy difícil de llevarse a cabo.

Así, se piensa otra variante: limitar el IFE solo a jóvenes de 18 a 24 años.

María Fernanda Raverta ya había expresado que éste es un sector que se encuentra fuera de toda asistencia, teniendo en cuenta la gran cantidad de chicos que están fuera del mercado laboral formal, y que los menores de 18 están asistidos con la AUH y los mayores de 60 con la jubilación.

"Tenemos que ir pensando en otras poblaciones que, con una asistencia del estado, podrían desarrollar sus capacidades y potencialidades, como los chicos de 18 a 24 años que estudian en la Argentina", aseguró desde la ANSES.

"La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones", afirmó la funcionaria.

IFE: consulta por el cobro en ANSES

En la página de la ANSES podés consultar por el cobro del IFE, si aún no lo cobraste o tuviste algún inconveniente. Para ingresar, tenés que poner tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social en https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=CENSOINDEP

ANSES indica también que "si recibiste un SMS o correo electrónico indicando que tu CBU se encuentra inactiva" para el cobro del IFE, tenés que ingresar con tu clave de la Seguridad Social para seleccionar o cargar una nueva.