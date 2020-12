ANSES: Calendario de pagos de diciembre 2020, quiénes cobran el miércoles 9 jubilación, AUH y SUAF

Jubilados diciembre 2020: calendario de pagos confirmado

Durante diciembre, jubilados y pensionados cobran el aguinaldo, que consiste en la mitad del mejor haber del segundo semestre. En el caso de una jubilación mínima será de $9.517,50. Hay que aclarar que los beneficiarios de la AUH no cobran por este concepto. Pero sí cobran en diciembre el pago adicional anual por la Libreta AUH (20% retenido cada mes del año) que, por la pandemia, no será de presentación obligatoria. Esta suma será de unos $8.500 por hijo, aunque el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo habla de unos $6.000. Se percibe de manera automática. La ANSES no ha oficializado si el pago se hará en conjunto con la Asignación mensual.