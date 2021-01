Alquileres congelados: "Esta medida no beneficia a nadie y perjudica a todos"

Irrera indicó además que el DNU que firmó el presidente el año pasado, es una medida temporal que pero no se puede extender indefinidamente. "Es una medida típica de un gobierno no puede resolver el problema de fondo que es la inflación por eso acude a este tipo de medidas, que no benefician a nadie. Perjudican a todos y no benefician a nadie", subrayó el referente del sector.