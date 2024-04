Acovi se metió en la polémica por las importaciones de vino: "No hace falta traer, hay cantidad y calidad"

"No estamos en contra de la importación. Es legal y está permitida. Pero no entendemos por qué importar vino en este momento cuando no hay faltante de vino común", lamentó.

cosecha 2024 mendoza 2.jpg La importación de vino de Peñaflor generó polémica en Mendoza. Acovi defendió la producción local ante las acusaciones de falta de cantidad y de calidad del vino de mesa.

Preocupación en Mendoza por la importación de vino chileno

Ruggeri, representante de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, defendió a los productores mendocinos que ven con preocupación no solo la decisión de Peñaflor, sino también el análisis que se hizo sobre la cantidad y la calidad del vino de mesa local.

"Un equipo de la magnitud de una empresa como Peñaflor no ha podido conseguir los productos que estamos necesitando. Hace 6 meses que buscamos este vino", había explicado Juan Schamber, gerente de Relaciones Institucionales del grupo.

En tanto que sobre la importación, Alejandro Vigil, presidente de Wines of Argentina, analizó que la situación va más allá de si se encuentra o no cantidad de vino. "Hay que entender que uno de los problemas más graves que tenemos hoy es que no hay calidad en el vino de mesa a buen precio", dijo y generó molestia en Acovi.

A ellos les respondió Ruggeri: "No coincidimos". Y agregó: "Estamos comprando vino en cantidad y de muy buena calidad", por lo que ratificó que no ve la "necesidad de traer vino de afuera".

Ruggeri insistió en que no está en contra de la importación, que incluso "a veces es necesaria porque hay partidas que no se consiguen o no se hacen y se precisan para responder a compromisos asumidos".

Todos los años suele haber un cupo importado, especialmente de Chardonnay y Sauvignon Blanc, que están en falta en Mendoza; pero el cuestionamiento y la preocupación de Acovi hoy pasa porque "está sobrando stock del año pasado y encima este año tenemos una cosecha mejor".

"Tendremos stock libre y consumible para cualquier momento", prometió; aunque desde Peñaflor aducen que si es así, entonces "tal vez se trate de especulaciones de los que tienen los vinos y no nos quieren vender".

Cómo puede afectar la importación a los precios del mercado interno

En principio, esos 4 millones de litros de vino importado no deberían afectar el precio del vino genérico en el mercado interno porque no se trata de una cantidad importante. Y además, según expresó Schamber, en Chile se está pagando $500 por litro cuando en Argentina se paga $480.

Sin embargo, las dudas y temores pasan porque se entiende que Peñaflor -y la falta de regulación del Estado nacional- les está allanando el camino a las importaciones chilenas y que otras empresas grandes podrían recurrir a ella para negociar precios con los productores locales de aquí hacia el futuro.

