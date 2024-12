Donald Trump, la Persona del Año de 2024 para la revista Time

El editor de Time, Jacobs sostiene que esta vez no fue difícil escoger quien fue “el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos doce meses”, algo que la revista evalúa desde hace 97 años.

Sam Jacobs afirma que Donald Trump “sorprendió a muchos al ganar la Casa Blanca en 2016, luego dirigió a Estados Unidos a través de un mandato caótico que incluyó el primer año de una pandemia, así como un período de protesta a nivel nacional, y que terminó con su pérdida de las elecciones por siete millones de votos y provocando el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021”.

Donald Trump celebró pero con críticas

El presidente electo definió este jueves como un “honor” el reconocimiento Persona del Año 2024 que la revista Time le entregó por segunda vez, aunque tuvo críticas hacia la revista.

“Es un honor (…) Quiero dar las gracias a la revista Time. He estado en la portada muchas veces. No sé quién tiene el récord. Pero probablemente solo puedo hablar bien del 25 % de las portadas. El 25 % son geniales. Las otras, simplemente prefiero no verlas, pero ha sido un honor”, arrancó Donald Trump en un discurso desde la Bolsa de Nueva York.

Donald Trump-revista Time 1-efe.webp Fotografía tomada de la cuenta en X de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en la sede de la bolsa este jueves, en Nueva York en Estados Unidos. Crédito: EFE/ New York Stock Exchange.

Allí protagonizó el toque de campana del parqué neoyorquino con una gran ovación y con una muestra de la portada, en la que aparece como Persona del Año 2024, de fondo.

“Creo que me gusta más esta vez (esta portada)”, añadió el magnate para a continuación mandar una advertencia a la prensa: “Los medios se han calmado un poco. Nos tratan mucho mejor. Ahora, creo que si no lo hacen, tendremos que enfrentarnos a ellos de nuevo”.