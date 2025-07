Descubrimiento en el desierto del Sahara podría ser clave para estudiar un planeta muy lejano

Estos pedazos de roca contienen olivino y piroxeno, dos minerales pobres en hierro que la sonda MESSENGER detectó en la superficie de Mercurio. Más importante aún, no tienen hierro, algo que coincide perfectamente con lo que los científicos esperan encontrar en ese planeta.

meteorito El descubrimiento todavía no está confirmado completamente, pero hay una misión espacial que podría terminar con el misterio en pocos años.

Las rocas del desierto también mostraron una ausencia casi total de plagioclasa, un mineral que debería estar presente en la superficie mercuriana. Esta contradicción no desanima a los investigadores. Tal vez estos fragmentos vienen de una parte más antigua del planeta, una región que ya no vemos en su superficie actual.

Durante décadas, los científicos encontraron más de 1.100 muestras de la Luna y Marte. Pero de Mercurio, nada. Este descubrimiento podría llenar ese vacío gigantesco en nuestro conocimiento del sistema solar.

Un descubrimiento "a confirmar"

Antes de estos meteoritos del Sahara, otros candidatos habían llamado la atención. En 2012, un fragmento llamado África Noroccidental 7325 despertó gran interés. Los astrónomos pensaron que podría venir de Mercurio, pero análisis posteriores mostraron demasiado cromo.

Los científicos también consideraron que una clase de meteoritos llamados aubritas podría venir del manto de Mercurio. Estas rocas tampoco convencieron completamente a los investigadores. Les faltaba la química correcta para ser realmente mercurianas.

mercurio Mercurio es uno de los planetas más difíciles de estudiar debido a su cercanía con el Sol.

Este nuevo descubrimiento es diferente. Las rocas del desierto tienen exactamente la composición que los científicos esperarían de Mercurio. La ausencia total de hierro, la presencia de minerales específicos, todo apunta en la misma dirección.

Hay algo que no encaja del todo. Los meteoritos tienen aproximadamente 4.500 millones de años, pero la superficie de Mercurio parece tener 4.000 millones. Rider-Stokes no se preocupa demasiado por esta diferencia. Las estimaciones de edad de Mercurio se basan en contar cráteres, no en mediciones directas. La misión BepiColombo de la Agencia Espacial Europea llegará a Mercurio a principios de 2027 y podría resolver el misterio.

Referencia: B.G. Rider-Stokes, E. Branagan-Harris, K. Markus, J.F. Snape, S.L. Jackson, S.S. Russell, R.C. Greenwood, T.H. Burbine, M.J. Whitehouse, D.A. Rothery, L.F. White, M.M. Grady, Insights into pyroxene-dominated surfaces and implications for ongoing space exploration missions, Icarus, Volume 441, 2025, 116713, ISSN 0019-1035, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2025.116713.