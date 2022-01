Dakar 2022: así fue la primera etapa para los mendocinos

https://twitter.com/Forlaan19051/status/1477704629211254789 Etapa 1B

Hail > Hail

Enlace > 181 km - Especial > 333 km



Autos :

1) @AlAttiyahN 03H 30' 53''

2) @SebastienLoeb + 00H 12' 44''

3) @ProkopOfficial + 00H 22' 39''

4) Lucio Álvarez + 00H 27' 42''

5) Vladimir Vasilyev + 00H 28' 58'' #Dakar2022 pic.twitter.com/C84Z0chCtT — Forlaan1905 (@Forlaan19051) January 2, 2022

Otro piloto local, Sebastián Halpern también se metió dentro del top diez al ser sexto, a 29:37, su comprovinciano Orlando Terranova finalizó en el puesto número 11, a 49:27 de la punta y Juan Cruz Yacopini fue 13ro, a 55:22.

Sebastian-Halpern-Dakar-2022.jpg

Moreno fue cuarto en cuatriciclos

En cuatriciclos, el debutante mendocino Francisco Moreno se ubicó cuarto, a 23 minutos y 42 segundos de distancia.

El argentino nacionalizado estadounidense Pablo Copetti fue segundo en la etapa y permanecía tercero en la general, detrás del chileno Giovanni Enrico.

En cuatriciclos también fue un domingo difícil para el otro argentino que defiende la corona, el bonaerense Manuel Andújar, quien finalizó en el décimo puesto de la etapa y quedó en el mismo lugar de la general, a 41 minutos del líder, el lituano Laisvydas Kancius.

Noras, Notti, Torlaschi y Jacomy

En motos, Diego Noras terminó en el puesto 51 y Matías Noras quedó en el lugar 135.

En prototipo ligero, Ricardo Torlaschi, copiloto del ecuatoriano Sebastián Guayasamin, quedó en el puesto 18 y Bruno Jacomy, acompañante del británico Thomas Bell, aún no arriba a la meta.

El argentino Kevin Benavides, campeón defensor de la categoría Motos, tuvo complicaciones en la navegación y se retrasó en el cierre de la primera etapa para quedar en el puesto 14 de la tabla general al llegar a la ciudad de Hail, en Arabia Saudita.

El salteño, de 33 años y que busca ser el primer piloto en repetir el título con dos marcas diferentes (se pasó de Honda a KTM) desde que el Dakar salió de África a Sudamérica en 2009, había finalizado cuarto en la primera parte de la etapa inicial disputada el sábado y que sirvió para elegir el lugar de salida de esta jornada.

Pero los 181 kilómetros de enlace y 333 de especial entre Jeddah y Hail resultaron complejos para varios candidatos, entre ellos Kevin Benavides, quien terminó 20° tras sufrir problemas en la navegación y no poder seguir el ritmo de Daniel Sanders (Gas Gas), que se mantuvo en lo más alto.

El australiano Sanders cronometró un tiempo de 3h43m10, seguido por el chileno Pablo Quintanilla a una diferencia de 2m7s y Matthias Walkner a 8m31s. Kevin Benavides terminó a 34 minutos de distancia y su hermano Luciano se ubicó en el puesto 40°, mientras que otro argentino como Diego Llanos, fue 25°.

"Fue una jornada difícil hoy en la cual hubo un par de notas en el Roadbook que creo no estaban correctas para poder encontrar uno de los Way Points y nos vimos afectados varios pilotos de distintos equipos. Perdimos mucho tiempo ahí, no era la mejor manera de arrancar el día uno", expresó Kevin Benavides, en declaraciones al sitio especializado "Carburando".

La acción del Dakar 2022 en Arabia Saudita continuará el lunes con la segunda etapa que unirá Hail con Al Artawiya con 230 kilómetros de enlace y 338 de especial.