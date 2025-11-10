En la gira que comenzó por Burdeos para promocionar el Malbec mendocino y continuó en Emiratos Árabes con la meta de posicionar el petróleo y el gas natural licuado (GNL), ahora el gobernador Alfredo Cornejo sumó una reunión clave con el grupo logístico e industrial más importante de Abu Dabi.
Cornejo proyectó vínculos comerciales con el grupo industrial más grande de Emiratos Árabes
En su viaje por Abu Dabi el gobernador y la ministra de Energía, Jimena Latorre, se reunieron con el CEO de Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD)
El encuentro fue con el CEO de Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), un grupo empresarial que administra más de 25 complejos portuarios e industriales en todo el mundo.
"Conversamos sobre las condiciones que tiene Mendoza para consolidarse como un hub de exportación, aprovechando nuestra capacidad productiva en alimentos, vinos, aceites y el desarrollo de sectores estratégicos como la energía y la minería, que comienza a crecer", contó Cornejo en sus redes sociales.
Según detalló, en esa reunión de la que también participó la ministra de Energía, Jimena Latorre, se destacó que Mendoza ya está exportando fruta de carozo, frutos secos, vino y frutas procesadas y que además la agricultura local avanza con la exportación de cerezas frescas y alfalfa deshidratada.
Cornejo se entusiasmó con esa reunión porque desde la empresa KEZAD le explicaron que están impulsando proyectos vinculados con zonas francas, logística portuaria y cooperación energética. "Buscan generar alianzas internacionales con regiones que tengan potencial de crecimiento y estabilidad, como la nuestra", se proyectó.
Promocionaron el petróleo y la minería mendocina
La comitiva mendocina es la única del país que desde la semana pasada participa de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (Adipec), que reúne a 160.000 visitantes, 2.200 empresas del sector de la minería, 1.800 oradores y delegaciones de 160 países. Y Mendoza es la única provincia del país que es parte.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue invitada a exponer sobre las potencialidades de Mendoza en materia de oil & gas, energía renovable y minería.
A ella se sumó también el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, con el objetivo de buscar inversión internacional en materia energética y minera.
“Es la primera vez que Argentina llega con presencia institucional a la Adipec y Mendoza es la única provincia que asiste de forma oficial. Presentamos nuestras fortalezas en petróleo y gas, infraestructura, minería para la transición energética y energías renovables. Este es un paso muy importante para posicionarnos en los mercados globales y para obtener financiamiento para el desarrollo de nuestros proyectos”, destacó Latorre.
La participación de esa comitiva en la Adipec se da en un marco de un fuerte impulso a la minería mendocina. Antes de ese viaje la ministra Latorre llevó a la Legislatura cuatro proyectos clave: la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, la de Malargüe Distrito Minero Occidental II, la iniciativa de una ley de regalías mineras y el del Fondo de Compensación Ambiental.