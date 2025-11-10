Cornejo proyectó vínculos comerciales con el grupo industrial más grande de Emiratos Árabes

Cornejo en Abu Dabi Regalos mendocinos: Alfredo Cornejo llevó de obsequio a Emiratos Árabes una botella de aceite de oliva Laur y un paquete de alfajores Havanna.

Según detalló, en esa reunión de la que también participó la ministra de Energía, Jimena Latorre, se destacó que Mendoza ya está exportando fruta de carozo, frutos secos, vino y frutas procesadas y que además la agricultura local avanza con la exportación de cerezas frescas y alfalfa deshidratada.

Cornejo se entusiasmó con esa reunión porque desde la empresa KEZAD le explicaron que están impulsando proyectos vinculados con zonas francas, logística portuaria y cooperación energética. "Buscan generar alianzas internacionales con regiones que tengan potencial de crecimiento y estabilidad, como la nuestra", se proyectó.

Promocionaron el petróleo y la minería mendocina

La comitiva mendocina es la única del país que desde la semana pasada participa de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (Adipec), que reúne a 160.000 visitantes, 2.200 empresas del sector de la minería, 1.800 oradores y delegaciones de 160 países. Y Mendoza es la única provincia del país que es parte.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue invitada a exponer sobre las potencialidades de Mendoza en materia de oil & gas, energía renovable y minería.

latorre emiratos arabes El director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el embajador de Argentina en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Agustín Molina Arambarri.

A ella se sumó también el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, con el objetivo de buscar inversión internacional en materia energética y minera.

“Es la primera vez que Argentina llega con presencia institucional a la Adipec y Mendoza es la única provincia que asiste de forma oficial. Presentamos nuestras fortalezas en petróleo y gas, infraestructura, minería para la transición energética y energías renovables. Este es un paso muy importante para posicionarnos en los mercados globales y para obtener financiamiento para el desarrollo de nuestros proyectos”, destacó Latorre.

La participación de esa comitiva en la Adipec se da en un marco de un fuerte impulso a la minería mendocina. Antes de ese viaje la ministra Latorre llevó a la Legislatura cuatro proyectos clave: la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, la de Malargüe Distrito Minero Occidental II, la iniciativa de una ley de regalías mineras y el del Fondo de Compensación Ambiental.