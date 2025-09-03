Inicio Mundo
Mundo

Cómo Pepsi obtuvo la sexta flota naval más grande del mundo: tenía más de 16 submarinos y fragatas

Durante los años 60 Pepsi buscaba expandir su producto por el mundo y lo logra convirtiendo a los Rusos en fan de su producto. El problema sería el pago

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Antes de las transacciones en efectivo

Antes de las transacciones en efectivo, el trueque era esencial, incluso entre naciones.

Durante la década de 1960 Estados Unidos y Rusia se encontraban en plena Guerra Fría, esto no solo afectaba a las dos potencias, el mundo se encontraba dividido en dos. En medio de esta contienda, la conocida empresa Pepsi se convirtió en dueña submarinos soviéticos.

Sería en la década de 1980, ante el desgaste de Rusia, que Pepsi terminaría cerrando el trato para convertirse en la sexta flota naval más grande del mundo y adjudicándose el desmantelamiento de la URSS. Te contamos de qué se trata.

Empresas de refrescos (1)
Esta peculiar nota histórica muestra cómo la diplomacia de las gaseosas se cruzó brevemente con la geopolítica y resalta la adaptabilidad creativa de Pepsi a la economía de la Guerra Fría.

Esta peculiar nota histórica muestra cómo la diplomacia de las gaseosas se cruzó brevemente con la geopolítica y resalta la adaptabilidad creativa de Pepsi a la economía de la Guerra Fría.

Cómo Pepsi obtuvo la sexta flota naval más grande del mundo: tenía más de 16 submarinos y fragatas

Durante la década de 1950, Estados Unidos y Rusia buscaban aliviar tensiones mediante programas de intercambio cultural. Esto consistía básicamente en que cada uno de los países realizara una exposición en el país del otro. Estados Unidos se fue a Moscú a montar sus diferentes stands con ítems americanos. Había cosas de Disney, había ordenadores de IBM y refrescos de Pepsi. La conocida empresa de refresco buscaba expandirse por el mundo.

La empresa se las había ingeniado para utilizar la exposición como una puerta de entrada a Rusia, una estrategia a largo plazo para colocar uno de los productos más icónicos del capitalismo en la cuna del comunismo. A este encuentro se lo conoció como el debate de la Cocina, una exposición donde se intercambió cultura, ciencia y política. Fue Richard Nixon ,a pedido de Pepsi, quien llevaría al ministro soviético Nikita Khrushchev a probar el refresco.

Empresas de refrescos
Bajo la atenta mirada del vicepresidente Nixon (centro) y del presidente soviético Voroshilov (derecha), el primer ministro soviético Jruschov bebe un vaso de Pepsi, el 24 de julio de 1959.

Bajo la atenta mirada del vicepresidente Nixon (centro) y del presidente soviético Voroshilov (derecha), el primer ministro soviético Jruschov bebe un vaso de Pepsi, el 24 de julio de 1959.

La expansión de esta empresa en Rusia y desmantelamiento militar de la URSS

Pepsi necesitaba expandirse fuera de Estados Unidos y por el mundo para no competir con Coca-Cola. Aprovechando el antecedente Khrushchev la empresa realizó un acuerdo exclusivo con Rusia. El mismo consistía en mandar el jarabe de la bebida a la URSS y que en tierras rusas se agregara el agua carbonatada para obtener el producto. Pero existía unproblema,a el rublo ruso no valía nada fuera de la URSS.

La respuesta fue el intercambio de bienes, Rusia le ofreció a Pepsi botellas de Stolnichnaya Vodka, teniendo los derechos exclusivos de vender este licor en Estados Unidos. El tratado funcionó hasta la URSS colapsó en 1989. La empresa pedía más y a cambio obtuvo:

  • 17 submarinos de ataque obsoletos
  • un crucero
  • un destructor
  • una fragata
  • unos cuantos petroleros civiles

Pepsi no tenía mucho que hacer con la flota naval, la única guerra que estaba librando era comercial y contra Coca-Cola. Poco a poco fue vendiendo los submarinos a otros países.

Temas relacionados:

Te puede interesar