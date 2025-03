Histórico descubrimiento en Pompeya: revelan un color inédito de la Antigua Roma

Los investigadores consiguieron identificar un pigmento totalmente nuevo en el catálogo de los colores romanos. El mismo fue bautizado como gris pompeyano.

Todo esto se produjo gracias al análisis de la composición de los pigmentos empleados en las pinturas murales de Pompeya desde el siglo III a. C. hasta la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. donde fue necesaria la utilización de tecnología avanzada.

En concreto, colaboraron especialistas del departamento de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Sannio y del Departamento de Ciencias de la Tierra, del Ambiente y de los Recursos de la Universidad Federico II de Nápoles, que utilizaron una combinación de la microscopia y la espectroscopia.

Es que, como no puede ser de otra manera, uno de los objetivos principales en el análisis era el de no dañar la pintura de los frescos, por lo que el descubrimiento fue realizado mediante un enfoque innovador con técnicas no invasivas.

Los especialistas creen que este innovador color era utilizado para dotar a los frescos de realismo, volumen y contraste. Este pigmento contiene minerales como barita y alunita.

Un descubrimiento que cambia la historia del arte

El descubrimiento de este nuevo color utilizado a Pompeya no solo le da mayor información sobre este período a los investigadores, sino que es capaz de modificar y actualizar la historia del arte.

Los colores que se han asociado históricamente al Imperio Romano eran otros. Por ejemplo, los rojos, los ocres, los amarillos y los negros, que obtenían de minerales como la hematita o el cinabrio.