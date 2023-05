Vivir en armonía con elefantes

La aldea de Daotangqing, administrada por el pueblo de Mengyang, se encuentra cerca del área de actividad principal del elefante asiático salvaje, y al menos 20 de ellos viven en un radio de 5 km.

Cao Dafan, que trabaja para el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) en su proyecto de Protección del Elefante Asiático, recuerda que cuando los conservacionistas del elefante asiático visitaron la aldea para explicar las leyes y regulaciones de protección animal a los lugareños, a menudo estaban rodeados de personas que argumentaban que las regulaciones no abordaban la pérdida económica causada por los elefantes que se comían sus cultivos.

Gradualmente, el personal de la organización se dio cuenta de que no tenía sentido seguir tratando de divulgar las leyes y educar a las personas sobre el valor de los elefantes que se entrometían en su espacio vital si no les ofrecían una solución.

En junio de 2020, el IFAW, la Reserva Natural Nacional de Xishuangbanna y la Fundación para la Conservación de la Selva Tropical de Xishuangbanna lanzaron conjuntamente el programa de Desarrollo de Medios de Vida en las Comunidades, que tiene como objetivo reorientar las economías de las aldeas en el área para protegerlas contra el daño de los elefantes.

La aldea de Daotangqing estaba destinada a ser el primer campo de experimentación. El sustento de los aldeanos solía depender principalmente del cultivo del caucho, que generaba un ingreso anual per cápita relativamente bajo de alrededor de 7.000 yuanes (U$S1.013).

La apicultura ha aumentado los ingresos de los lugareños en la aldea de Daotangqing, que se encuentra cerca del área de actividad principal del elefante asiático salvaje en la provincia de Yunnan.

Según el IFAW, el área de cultivo de caucho en la provincia de Yunnan venía creciendo rápidamente desde el año 2000. Solía ser una estrategia viable para el desarrollo, ya que el precio del caucho seco superaba los 30.000 yuanes por tonelada métrica; sin embargo, muchos países del sudeste asiático también se involucraron en la plantación de caucho a gran escala, lo que provocó un exceso de oferta en los últimos años. En agosto pasado, el precio del caucho natural en Yunnan cayó a alrededor de 12.000 yuanes por tonelada.

El programa del IFAW intentó abordar estos problemas alentando a los aldeanos a tener colmenas, que son rentables y resistentes a las fluctuaciones del mercado y a los elefantes.

Las primeras 100 colmenas se distribuyeron a 10 hogares locales en 2020. Desde entonces, los aldeanos han cambiado gradualmente su enfoque del cultivo de caucho a la apicultura para reducir el riesgo de encontrarse con elefantes. Las abejas también cumplen múltiples funciones secundarias, como ayudar a polinizar las plantas en la reserva, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en el hábitat central del elefante asiático.

Desde que comenzó el proyecto de apicultura en 2020, el total de ingresos de los participantes aumentó en casi 90.000 yuanes.

El proyecto apícola no es el único activo en la aldea. Otro, llamado Patrimonio de Reducción de Emisiones de Carbono, se presentó en agosto de 2021 con el apoyo de Swire Coca-Cola (China) Co Ltd.

El proyecto incluye medidas como la plantación de huertos ecológicos de frutas y nueces en sustitución del caucho y la instalación de equipos de energía fotovoltaica. Están diseñadas para transformar el barrio en un centro de conservación de la biodiversidad, ahorrar energía y revitalizar el campo.

Zhang Xiyan, vicepresidente y secretario general de la Fundación para la Conservación de la Selva Tropical de Xishuangbanna, describe los bosques de árboles de caucho como “desiertos verdes”. Explica que debido a la extrema demanda de agua de las plantas, que provoca la erosión del suelo, otras plantas apenas pueden sobrevivir a su alrededor.

El árbol del caucho socava la diversidad de la selva tropical, que cumple la función ecológica vital y más amplia de absorber dióxido de carbono. Reemplazar los árboles de caucho con árboles frutales permite a los aldeanos diversificar el perfil floral de la región y acumular más recursos forestales para absorber las emisiones.

El proyecto ofrece a los aldeanos una oportunidad económica y, al mismo tiempo, implanta el concepto de protección ambiental en la lógica subyacente del desarrollo rural.