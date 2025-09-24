Un símbolo veneciano con raíces chinas

El sorprendente hallazgo fue revelado en un estudio publicado en la última edición de la revista Antiquity.

“Es posible que el padre y el tío de Marco Polo, durante los cuatro años que pasaron en la corte de Kublai Kan en su primer viaje, hayan sido responsables de la adquisición de la escultura”, señalaron los investigadores, precisando que la visita de los exploradores europeos al gobernante, también conocido como el primer emperador de la dinastía Yuan (1271-1368), probablemente ocurrió entre 1264 y 1268.

Además de determinar que los componentes del bronce fueron extraídos de la cuenca ubicada en el tramo bajo del río Yangtsé, los científicos observaron que la escultura de 4 metros de largo y 2,2 metros de altura, originalmente tenía cuernos y orejas más largas, y una nariz más parecida a la de un león chino que a la de uno europeo.

Indicaron que la escultura fue “discretamente y laboriosamente remodelada” para asemejarla más al león alado, emblema sagrado de San Marcos, patrón de Venecia.

Asimismo, señalaron que la “ausencia desconcertante de información escrita” sobre los primeros años de la estatua en Europa implica que “la intención y la logística de su traslado a Venecia siguen siendo elusivas y abiertas a interpretación”.

“Si la instalación… tenía como fin enviar un fuerte mensaje político defensivo, ahora también podemos leerla como un símbolo de la impresionante interconexión del mundo medieval”, añadieron.

Los investigadores especularon que la pieza pudo haber sido transportada más de 9.500 kilómetros a lo largo de la Ruta de la Seda entre Asia y Europa.

“Venecia es una ciudad llena de misterios, pero uno de ellos ya fue resuelto”, declaró Massimo Vidale, de la Universidad de Padua, a la agencia Press Association.

Sin embargo, “cuándo llegó la escultura a Venecia, dónde fue modificada, quién lo hizo o cuándo se erigió en la columna donde todavía se encuentra” siguen siendo incógnitas, afirmó.

Pese a las incertidumbres, los científicos aseguran que el análisis de isótopos de plomo no deja dudas de que la estatua se originó en China y que tuvo la postura y características de un guardián funerario.



Por EARLE GALE