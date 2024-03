Trazando un legado dorado

p4-cloisonne-2.jpg Zhang Yongzhen y su aprendiz Xi Wen son dos maestros artesanos del cloisonné en el Grupo Gongmei de Beijing. Sus creaciones de vasijas cloisonné presentan patrones tradicionales y están inspiradas en artículos de bronce antiguos. JIANG DONG / CHINA DAILY

Las reglas básicas incluyen dar forma al cuerpo del objeto; doblar e incrustar alambres de cobre para enlucir motivos de superficie; colorear las formas que estos alambres forman con óxidos metálicos; someter a altas temperaturas: debido a que el esmalte generalmente se encoge después de la cocción, este proceso se repite para rellenar completamente los diseños; y, finalmente, pulir y dorar.

La técnica se introdujo en China a fines del siglo XIII. Se cree que el cloisonné alcanzó su apogeo y recibió su actual nombre chino durante el reinado del emperador Jingtai en la dinastía Ming (1368-1644). Lan significa azul, y los productos jingtailan generalmente estaban impregnados de un esmalte especial azul oscuro como color base.

El oficio se desarrolló aún más durante la dinastía Qing (1644-1911), tras las innovaciones en las técnicas de fundición de cobre.

Zhang llamó a los productos cloisonné “tesoros que serán vistos como reliquias culturales 1.000 años después”.

“El cloisonné, con sus estilos extravagantes y colores vibrantes, en sus inicios estaba destinado principalmente a la familia real. Los cuerpos de los objetos generalmente estaban hechos de cobre o bronce, que eran materiales costosos que en el pasado solo podían ser propiedad de las familias reales”, explicó.

Agregó que no se dio cuenta del valor de estos tesoros cuando comenzó a aprender cloisonné a la edad de 17 años, cuando su padre lo envió a una escuela vocacional para estudiar la técnica. Él había pasado su vida trabajando en el primer paso de la fabricación de artículos cloisonné, martillando cobre o bronce para darles forma.

En cambio, Zhang aprendió el paso más complejo de usar alambres metálicos delgados para trazar patrones y diseños en las superficies.

“La técnica requiere paciencia y concentración”, apuntó. “Imagínese insertar los finos cables metálicos con unas pinzas pequeñas y repetir los movimientos miles de veces cada día. Era increíblemente aburrido”.

“Pero acepté aprenderlo y luego trabajé en la misma fábrica que mi padre porque creía que el trabajo era estable y garantizaba un sustento”, continuó.

Aún así, Zhang siguió buscando otros empleos en diferentes departamentos de la empresa. Incluso trabajó en el extranjero como vendedor, formador y director de fábrica.

“Cuando vi que la técnica cautivaba a la gente, especialmente cuando trabajaba en el extranjero, comencé a repensar el cloisonné. No me di cuenta de su belleza y valor hasta que lo dejé y lo observé como un extraño”, puntualizó.

Se necesita sangre nueva para inculcar el antiguo medio, sostuvo Zhang. Destacó y elogió a Xi Wen, de 39 años, directora del departamento de diseño de la fábrica, que pertenece al Grupo Gongmei de Beijing, con 70 años de antigüedad.

Xi se unió al grupo en 2007 después de graduarse en la Academia de Artes y Diseño de la Universidad de Tsinghua en Beijing, donde estudió diseño de arte ambiental. Posteriormente obtuvo una Maestría en Diseño de Interiores en la Academia Central de Bellas Artes en Beijing. Desde entonces, sus diseños cloisonné han ganado premios nacionales.

Xi trabajó como diseñadora en el Grupo Gongmei de Beijing durante años antes de ser transferida a la fábrica de artesanías en 2016. Desde entonces, se ha concentrado en aprender técnicas de cloisonné y diseñar productos relacionados como aprendiz de Zhang.

“A diferencia de los artesanos tradicionales de cloisonné, que siguen estrictamente las instrucciones de sus maestros, Xi está llena de creatividad e imaginación cuando se trata de diseño”, indicó Zhang. “Ella también es muy atrevida con el uso de colores. Sus creaciones son únicas”.

Un artículo que hizo Xi se inspiró en la pipa, un laúd tradicional chino, que se representa en los murales de las Grutas de Mogao, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la provincia de Gansu.

Llamado Shengshi Hefeng (Prosperidad y armonía), el jarrón negro, azul y dorado, que se asemeja al instrumento en forma de pera, combina las técnicas tradicionales de cloisonné e incrustaciones de filigrana.

Xi sostuvo que espera llevar el jingtailan a la vida cotidiana de la gente mediante la fabricación de artículos cotidianos como joyas, cajas y quemadores de incienso. “No me considero una artista, aunque diseño y pinto. Me gusta la palabra artesana, que no solo se refiere al lado creativo sino también al valor funcional. Los artesanos elaboran productos cloisonné con sus manos, y con habilidad, experiencia y talento pueden crear cosas de gran belleza que también son útiles”.