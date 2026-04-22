La población del caballo de Przewalski supera los 900 ejemplares en el país

El programa reintrodujo la especie desde el extranjero y estableció bases de cría en China.

Este caballo raro se convirtió en un símbolo emblemático de la restauración ecológica y en un ícono cultural reciente que inspiró la creación de “Chengcheng”, la mascota de la Gala de la Fiesta de la Primavera del Año del Caballo 2026.

Una fase clave del proceso de reintroducción en la naturaleza tuvo lugar en la Reserva Natural Nacional del Lago Oeste de Dunhuang, en la provincia de Gansu. Zhang Qiangwei, director del Centro de Protección de Animales en Peligro de Extinción de Gansu, ubicado en la ciudad de Wuwei, señaló que 56 caballos entrenados fueron liberados en la reserva entre 2010 y 2025. Las condiciones ecológicas del área, incluidas fuentes de agua que no se congelan y pastizales sin nieve, permitieron que los animales se adaptaran.

Wang Hongjun, jefe del departamento de gestión de vida silvestre del centro, indicó que actualmente el lugar alberga 45 ejemplares, de los cuales una cuarta parte son subadultos. “Se espera el nacimiento de unos seis potrillos en 2026. Nuestro objetivo es construir una población saludable con una sucesión generacional estable”, dijo Wang.

El programa alcanzó un punto técnico clave el año pasado con la mayor operación de traslado a larga distancia realizada por China. Dirigida por el profesor Hu Defu, de la Universidad Forestal de Beijing, la misión transportó 28 caballos a lo largo de 1.030 kilómetros desde el centro en Wuwei hasta la reserva en Dunhuang mediante un innovador método de “transporte libre”. A diferencia del método tradicional con sedación y cajas, que suele provocar bajas, la operación de 2025 logró cero muertes.

Hasta ahora, el centro ha criado, trasladado y liberado más de 300 caballos. Para septiembre del año pasado, la población en la reserva superó los 200 ejemplares, formando 28 manadas.

Para sostener este crecimiento, el centro modernizó su infraestructura, incluida la construcción de una base de cría de 6,67 hectáreas, una instalación de almacenamiento de forraje de 800 metros cuadrados, sistemas automatizados de agua y redes de monitoreo de alta definición. “La mejora de las instalaciones, el monitoreo, la nutrición y la gestión de la diversidad genética sentaron una base sólida para el crecimiento futuro de la población”, afirmó Wang.

Zhao Xumao, profesor de la Facultad de Ecología de la Universidad de Lanzhou, señaló: “La reproducción exitosa y la reintroducción reflejan la determinación del país de proteger la biodiversidad y promover la armonía entre los seres humanos y la naturaleza”.

Por MA JINGNA y HU YUMENG. Jiang Xue colaboró con esta nota.