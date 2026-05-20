Tradición en las terrazas

“¡Comienza la temporada de siembra de arroz!”, gritó el jefe de la aldea, dando la señal para que los aldeanos empezaran a sembrar y cultivar las plántulas de arroz.

Jiabang es conocida por algunos de los paisajes de terrazas más pintorescos de China.

p2-terraza de cultivo-2 Visitantes intentan obtener una vista panorámica del área escénica de los campos en terrazas de Jiabang, en Congjiang. WU DEJUN / PARA CHINA DAILY.

Rodeados de altas montañas, pendientes empinadas y profundos valles, sus arrozales siguen las curvas del terreno y se entrelazan entre aldeas miao dispersas por las laderas.

El terreno escarpado hace que cada terraza no supere, por lo general, un mu, equivalente a una quinceava parte de una hectárea. Muchas parcelas son tan pequeñas que se dice que solo pueden contener una o dos hileras de arroz, lo que llevó a los habitantes a bromear con que “hasta una rana puede saltar sobre tres campos”.

En los últimos años, el evento de apertura de la temporada se ha ampliado más allá del ritual tradicional para incluir exhibiciones de cultura agrícola, desfiles de trajes étnicos y competencias de escalada en terrazas, atrayendo visitantes de toda China.

p2-terraza de cultivo-3 Aldeanos conducen su ganado para participar en el Festival Kaiyang. WU DEJUN / PARA CHINA DAILY.

El evento de este año presentó demostraciones de técnicas agrícolas tradicionales, incluyendo el arado con bueyes y las herramientas de arado con forma de bote, además de una exhibición del sistema de cultivo de arroz, peces y patos, ofreciendo una muestra de prácticas agrícolas preservadas allí durante siglos.

Los visitantes observaron el ritual de cerca y participaron en el trasplante de arroz y otras experiencias agrícolas prácticas.

En la carrera de escalada por los campos en terrazas, visitantes y aldeanos comenzaron al pie de la montaña y corrieron hasta una meta ubicada a mitad de la pendiente. Otras actividades incluyeron pesca, captura de gansos con lazo y captura de cerdos con los ojos vendados, mientras las risas resonaban por los campos.

Por LIU BOQIAN.