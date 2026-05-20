A lo largo de más de 20 kilómetros, los robots tuvieron La IA incorporada da un salto cuántico

Pero la verdadera historia no fue el ganador. Fue un campo de pruebas, una prueba de resistencia y una demostración pública de cuánto avanzó la inteligencia artificial (IA) incorporada en China.

En un contexto global cada vez más definido por la rivalidad tecnológica, ofreció una vívida instantánea de cómo China se posiciona en competencia con Estados Unidos en una carrera que ya no se limita a chips y algoritmos, sino que se extiende a máquinas inteligentes que se mueven, perciben y actúan en el mundo real.

A primera vista, el espectáculo tenía cierta novedad. Decenas de robots humanoides, algunos con movimientos similares a los humanos y otros todavía rígidos y mecánicos, se alinearon junto a vehículos de apoyo e ingenieros que monitoreaban datos de telemetría. Pero detrás de la teatralidad había un cambio más profundo.

Un año antes, en el evento inaugural, casi todos los robots requerían control remoto constante. Los ingenieros corrían junto a ellos, ajustando el equilibrio, corrigiendo la dirección y, a veces, interviniendo físicamente para evitar caídas. Solo unos pocos equipos completaron el recorrido.

Este año, la historia cambió drásticamente. Participaron más de 100 equipos, cinco veces más. Casi el 40% de los robots se desplazó de manera autónoma, interpretando el recorrido, ajustando la zancada y gestionando el consumo de energía sin control humano directo. Los operadores los seguían en vehículos en lugar de correr a su lado.

Yan Weixin, científico jefe del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de Shanghai y profesor de la Universidad Jiaotong de Shanghai, dijo que la marcada mejora en el rendimiento de los robots en la media maratón es, en esencia, una validación combinada de la fiabilidad del hardware, la estabilidad algorítmica y la capacidad de ingeniería de sistemas. “No fue un avance en una sola tecnología, sino la evolución coordinada de todas ellas”.

El recorrido de la maratón fue deliberadamente exigente, combinando tramos planos con pendientes de hasta 8%, descensos, curvas cerradas, carriles estrechos e incluso obstáculos diseñados para imitar interrupciones urbanas reales.

que mantener el equilibrio, regular la temperatura de las articulaciones, optimizar el uso de la batería y adaptarse al terreno cambiante. En términos de ingeniería, fue una prueba de resistencia frente a múltiples modos de falla.

Además de Relámpago, un grupo de otros robots también completó el recorrido en menos de una hora, un salto dramático respecto al tiempo ganador del año pasado, de más de dos horas y media.

De hecho, los robots humanoides captaron gran atención tanto del público como de los inversores en los últimos años. La Gala de la Fiesta de la Primavera de este año mostró una sorprendente actuación de varios robots humanoides, mientras que el Foro Zhongguancun de marzo presentó la tecnología más reciente relacionada con la inteligencia incorporada.

Yan dijo: “La Gala de la Fiesta de la Primavera demostró que los robots podían ser controlados y visualmente impresionantes. La media maratón, en cambio, probó su fiabilidad y resistencia”.

Señaló que, en un escenario, los ensayos repetidos pueden ofrecer una actuación impecable por única vez. Pero en condiciones reales, donde las variables inesperadas son constantes, el desafío es completamente distinto.

“Completar una media maratón significa que los robots ahora poseen la capacidad básica para ingresar en entornos industriales”, añadió.

Por CHENG YU.