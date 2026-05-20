Nueva visión para vínculos China-EE. UU.

Xi declaró que la “estabilidad estratégica constructiva” implica una estabilidad positiva con la cooperación como pilar, una estabilidad sana con una competencia moderada, una estabilidad constante con diferencias manejables y una estabilidad duradera con promesas de paz.

La construcción de una relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos no debe ser un mero eslogan, sino una acción concreta emprendida por ambas partes hacia el mismo objetivo, añadió.

Xi expresó su disposición a trabajar conjuntamente con Trump para marcar el rumbo y conducir el gran barco de las relaciones China-EE. UU., con el fin de hacer de 2026 un año histórico y trascendental que abra un nuevo capítulo en los lazos bilaterales.

Durante las conversaciones, Xi subrayó la necesidad de que China y EE. UU. encuentren la vía idónea para que las grandes potencias convivan armoniosamente en esta nueva era. Afirmó que ambos países comparten más intereses comunes que diferencias, que el éxito de uno representa una oportunidad para el otro y que una relación bilateral estable resulta beneficiosa para el mundo entero.

“Tanto China como Estados Unidos tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación. Debemos ser socios, no rivales”, indicó Xi.

Subrayó que los lazos económicos y comerciales entre China y EE. UU. son mutuamente beneficiosos y su naturaleza es de ganancia compartida. “Los hechos han demostrado una y otra vez que no hay ganadores en las guerras comerciales”, manifestó. “Donde existan desacuerdos y fricciones, la consulta en pie de igualdad es la única opción correcta”.

Trump calificó a Xi de “un gran líder” y a China de “un gran país”, expresando que siente un respeto inmenso tanto por el presidente chino como por el pueblo chino.

Tras señalar que el encuentro entre Xi y él constituía la cumbre más importante que el mundo estaba observando, Trump declaró que trabajará conjuntamente con Xi para fortalecer la comunicación y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias, lograr que las relaciones bilaterales sean mejores que nunca y abrazar un futuro fantástico.

Asimismo, afirmó que EE. UU. y China son los países más importantes y poderosos del mundo y que, juntos, ambos presidentes pueden emprender grandes y positivas acciones en beneficio de sus dos naciones y del mundo entero.

Por CAO DESHENG.