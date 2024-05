“Conseguimos pedidos de exportación para cientos de camionetas y camiones, por un valor de más de 60 millones de yuanes (u$s 8,3 millones)”, señaló Yuan, presidente de la empresa, cuya sede se encuentra en Yuncheng, provincia de Shanxi. “La mayoría de ellos serán enviados a África. Esta mega feria realmente ha superado nuestras expectativas”.

Ningbo APG Appliance and Technology Co Ltd, un fabricante en Ningbo, provincia de Zhejiang, dijo que selló acuerdos por valor de casi u$s 1 millón durante los primeros cuatro días de la feria, también conocida como la Feria de Cantón, y que más del 70 % de estos acuerdos suponen nuevos clientes.