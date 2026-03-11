Objetivo de PBI fijado para 2026

Según el documento, en los próximos cinco años China espera mantener el crecimiento del PBI dentro de un rango adecuado, y las tasas de crecimiento anuales se fijarán en función de la situación real.

En los últimos cinco años, la economía china ha crecido de forma constante a pesar de graves adversidades, con un crecimiento anual promedio del 5,4%, muy por encima del promedio mundial.

En 2025, el PBI de la segunda economía más grande del mundo superó por primera vez los 140 billones de yuanes (20,3 billones de dólares).

Sun Xuegong, jefe del departamento de estudio y consulta de políticas de la Academia de Investigación Macroeconómica de China, afirmó que el objetivo de crecimiento del PBI de este año es “razonable y necesario”.

“Por un lado, se alinea con nuestros objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo; por otro lado, deja margen para el ajuste estructural en la búsqueda de un desarrollo de alta calidad”, declaró Sun, añadiendo que la meta también es alcanzable, ya que los fundamentos económicos de China siguen siendo sólidos y cuentan con una base firme.

Los principales objetivos de desarrollo para 2026 incluyen también: una tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta de alrededor del 5,5%, más de 12 millones de nuevos empleos urbanos, un aumento en el Índice de Precios al Consumidor de alrededor del 2%, un aumento de los ingresos de la población sincronizado con el crecimiento económico, un equilibrio básico de la balanza de pagos y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PBI de alrededor del 3,8%.

Además, el informe resaltó el compromiso del país de seguir profundizando la reforma en ámbitos clave y ampliando la apertura de alto nivel. “Ampliaremos el acceso al mercado y abriremos más sectores, especialmente el de servicios. Profundizaremos las pruebas de apertura en servicios de telecomunicaciones de valor añadido, biotecnología, hospitales de propiedad exclusiva extranjera y otros campos; avanzaremos de forma ordenada en la apertura del sector digital y reduciremos la lista negra para el comercio transfronterizo de servicios”.

