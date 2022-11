Modernizando un área aislada

Sin embargo, la sobrepesca condujo a la contaminación del agua en el río de 1.037 kilómetros y llegó a apestar debido a la negligencia de este daño. Xu Lei, de 33 años, secretaria del Partido de Huawu, creía que el modelo económico de la aldea era insostenible. La joven, junto con otros funcionarios del pueblo, delineó planes audaces para cambiar esto: primero, prohibir la pesca; segundo, construir centros de tratamiento de aguas residuales en toda la aldea; y tercero, capitalizar el paisaje pintoresco y la cultura única local para desarrollar el turismo como una industria pilar.

No fue fácil. Como muchas otras comunidades montañosas aisladas en Guizhou, Huawu solía estar profundamente empobrecida. El ingreso neto per cápita de los residentes era de 2.450 yuanes (u$s 341) en 2012. Luego de una prohibición de pesca de 10 años en el Yangtsé promulgada por el Gobierno central a partir del 1 de enero de 2021, en respuesta a la reducción de las poblaciones de peces y la disminución de la biodiversidad, los pescadores de Huawu tuvieron que recurrir a otros oficios para ganarse la vida.

Xu (izquierda) habla sobre la producción de bordados miao en una tienda local.

Al principio, los lugareños estaban preocupados por su sustento y mostraron una fuerte oposición a la política, sostuvo Xu. Para persuadirlos, se organizaron reuniones diarias con los aldeanos para responder a sus consultas. La funcionaria les explicó que, debido a los hermosos paisajes que rodeaban sus casas, desarrollar el turismo era una de las mejores maneras de obtener riqueza.

Algunos dijeron que no tenían dinero para abrir un Bed and Breakfast (B&B), por lo que Xu los ayudó a solicitar préstamos de los bancos. A otros les preocupaba no contar con las habilidades adecuadas, por lo que Xu invitó a expertos de una escuela de formación de chefs y hoteles para capacitarlos. Algunos dijeron que el pueblo carecía de sus propias características, por lo que Xu trabajó para renovar su arquitectura en un estilo étnico miao.

“Necesitamos considerar los asuntos de los residentes como si fueran nuestros y ponernos en su lugar para ofrecerles la mejor solución”, señaló Xu.

Ahora existen aproximadamente 60 B&Bs en el pueblo. Xu también invitó a las mujeres locales a formar un grupo de actuación de canto y baile, y un equipo de guías turísticos, que organizó 176 excursiones este año. Huawu ha recibido más de 700.000 visitas turísticas desde 2021, generando un ingreso total que supera los 300 millones de yuanes. El ingreso neto per cápita alcanzó alrededor de 19.000 yuanes el año pasado.

El aldeano Yang Changkun, de 49 años, solía tocar el lusheng (un instrumento de flauta de caña) y bailar en un grupo de actuación en los centros urbanos cercanos. Regresó a casa debido a una enfermedad en 2013. Antes de 2019, él y su familia vendían papas al horno a los turistas a lo largo del río.

“Xu me dijo que (esa actividad) no era una escena muy agradable de ver, y que los ingresos no eran altos, así que me dio la idea de limpiar nuestra casa para administrarla como posada”, señaló Yang. Ahora, este lugar le genera unos 100.000 yuanes al año.

“Xu visitaba a menudo las casas de los aldeanos para informarse sobre nuestra condición. Siempre nos decía que hiciéramos uso de los recursos disponibles y ofreciéramos buenos servicios. Ahora todo va por buen camino y estamos deseosos de participar en el desarrollo del pueblo”, agregó.

Algunos otros aldeanos se convirtieron en guardabosques y limpiadores del río. Yang Qingxin solía ganarse la vida pescando hace más de una década. En 2019, se unió al equipo de protección del río. Todos los días, él y su esposa patrullan el río y limpian la basura. En enero, abrieron una posada.

“Por muy ocupados que estemos, siempre patrullamos el río. Si no está limpio, los turistas no vendrán. Un entorno favorable brinda una buena vida”, contó a la Agencia de Noticias Xinhua.

Para evitar la contaminación del agua, ya no se vierten aguas residuales domésticas al río; en cambio, se han instalado 123 centros de tratamiento de aguas residuales en toda la aldea. El pueblo ha estado reemplazando los barcos que funcionan con combustibles fósiles por otros impulsados por energía nueva desde 2021. También se han comprado más equipos de eliminación de desechos.

Ahora la calidad del agua en Huawu se ha recuperado hasta superar el grado II. China tiene un sistema de calificación de cinco niveles para la calidad del agua, siendo el grado I el mejor. El grado III es el nivel límite para agua potable.

Para aumentar los ingresos de los aldeanos, Xu desarrolló la ganadería, la agricultura y los productos artesanales de la aldea. También invitó a presentadores de streaming para que capaciten a mujeres jóvenes con el objeto de promover las especialidades locales. Se espera que el ingreso neto per cápita supere los 28.000 yuanes este año, sostuvo.

Wang Jin colaboró con esta nota.