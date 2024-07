Los principios chinos que moldean las relaciones internacionales

Un año antes, el entonces primer ministro chino, Zhou Enlai, había sintetizado las tradiciones chinas de “la paz es lo más preciado”, “armonía sin uniformidad” y “amor universal y no agresión” y propuso los principios de “respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia mutua en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica”.

El entonces primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, declaró: “Si estos principios fueran reconocidos en las relaciones mutuas de todos los países, en efecto, difícilmente habría conflictos y, ciertamente, no habría guerra”.