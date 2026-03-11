Tras la clasificación de slopestyle el 7 de febrero, detalló en entrevistas las características del traje, y señaló que el diseño integraba de forma fluida elementos culturales con herramientas funcionales, entre ellas un termómetro y una brújula en la manga.

La indumentaria de alto rendimiento fue desarrollada por la empresa de ropa deportiva Anta Group, que proporcionó equipamiento profesional a 13 selecciones nacionales chinas durante los Juegos. La capacidad tecnológica de la marca ha ganado cada vez más reconocimiento internacional, y las delegaciones de Grecia y Singapur también ingresaron al estadio con equipamiento de Anta.

Petros Synadinos, presidente de la Comisión de Marketing del Comité Olímpico Helénico, afirmó que la asociación benefició a los atletas que participan en eventos de nivel mundial con equipamiento deportivo de alto rendimiento.

Otras marcas chinas también tuvieron una fuerte presencia en los Juegos. Panpan Food Group proporcionó 15 productos de snacks en la Casa de China, que recibieron elogios de invitados internacionales. La marca también organizó una actividad de degustación en las calles de Milán para atraer a turistas de todo el mundo.

El fabricante de equipos de fitness Shuhua Sports suministró equipamiento profesional para las villas de los atletas, y compañías tecnológicas como Alibaba y el fabricante de pantallas electrónicas TCL brindaron apoyo técnico.

Huang Haiyan, profesor de la Universidad de Deportes de Beijing, dijo que cuando el equipamiento chino se convierte en la opción preferida de un atleta se construye un vínculo de confianza profesional.

“Dominar la tecnología central es una exigencia ineludible para la supervivencia global y la dignidad”, citó el Diario Fujian a Huang.

Estas marcas están construyendo una red mundial de asociaciones impulsada por la excelencia técnica y un diálogo cultural respetuoso, dijo, y añadió que la globalización ya no representa una exportación en un solo sentido, sino un flujo bidireccional de empoderamiento mutuo y creación conjunta de valor.