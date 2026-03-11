Mientras los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 concluían en Italia el 22 de febrero, la creciente visibilidad mundial de las marcas chinas puso de relieve una transición hacia la innovación propia y un mayor reconocimiento internacional en la industria del deporte de alto rendimiento.
Las marcas chinas brillan en los Juegos Olímpicos de Invierno
Equipamiento deportivo de alta tecnología y cultura tradicional convergen en el escenario deportivo invernal
Un ejemplo destacado de esta tendencia se vio durante las pruebas de esquí acrobático en los Juegos de Invierno Milano-Cortina. La esquiadora china Eileen Gu Ailing, que ganó una medalla de oro en halfpipe y una de plata tanto en slopestyle como en big air, captó la atención global por su distintivo traje de competición. La prenda, cuyo diseño ayudó a desarrollar, presentaba un motivo de dragón que parecía desplazarse a lo largo de las costuras y sobre los hombros.
La estética azul y blanca se inspiró en la porcelana tradicional china, dijo Gu en su cuenta de redes sociales. “Espero llevar la cultura china al escenario mundial”.
Tras la clasificación de slopestyle el 7 de febrero, detalló en entrevistas las características del traje, y señaló que el diseño integraba de forma fluida elementos culturales con herramientas funcionales, entre ellas un termómetro y una brújula en la manga.
La indumentaria de alto rendimiento fue desarrollada por la empresa de ropa deportiva Anta Group, que proporcionó equipamiento profesional a 13 selecciones nacionales chinas durante los Juegos. La capacidad tecnológica de la marca ha ganado cada vez más reconocimiento internacional, y las delegaciones de Grecia y Singapur también ingresaron al estadio con equipamiento de Anta.
Petros Synadinos, presidente de la Comisión de Marketing del Comité Olímpico Helénico, afirmó que la asociación benefició a los atletas que participan en eventos de nivel mundial con equipamiento deportivo de alto rendimiento.
Otras marcas chinas también tuvieron una fuerte presencia en los Juegos. Panpan Food Group proporcionó 15 productos de snacks en la Casa de China, que recibieron elogios de invitados internacionales. La marca también organizó una actividad de degustación en las calles de Milán para atraer a turistas de todo el mundo.
El fabricante de equipos de fitness Shuhua Sports suministró equipamiento profesional para las villas de los atletas, y compañías tecnológicas como Alibaba y el fabricante de pantallas electrónicas TCL brindaron apoyo técnico.
Huang Haiyan, profesor de la Universidad de Deportes de Beijing, dijo que cuando el equipamiento chino se convierte en la opción preferida de un atleta se construye un vínculo de confianza profesional.
“Dominar la tecnología central es una exigencia ineludible para la supervivencia global y la dignidad”, citó el Diario Fujian a Huang.
Estas marcas están construyendo una red mundial de asociaciones impulsada por la excelencia técnica y un diálogo cultural respetuoso, dijo, y añadió que la globalización ya no representa una exportación en un solo sentido, sino un flujo bidireccional de empoderamiento mutuo y creación conjunta de valor.
Por HU MEIDONG y ZHANG YI. Yang Jie colaboró con esta nota.