Los destinos de nicho triunfan en las vacaciones

“Es impresionante contemplar el espectáculo de faroles desde las antiguas murallas de la ciudad”, dijo. “Fue como viajar en el tiempo”.

La ciudad se volvió un éxito inmediato tras el lanzamiento en 2024 del videojuego chino Black Myth: Wukong, que incluye varias escenas estrechamente vinculadas con antiguas culturas budistas y taoístas.

Sha explicó que quería vivir unas celebraciones del Año Nuevo chino distintas a las de Beijing, por lo que decidió ir a Datong, una ciudad que cuenta con un rico patrimonio cultural.

“La comida también fue deliciosa, especialmente los fideos cortados a cuchillo. La ciudad nos dejó recuerdos de legados históricos y de cercanía humana, y volveremos el próximo Año Nuevo chino”.

Durante las vacaciones circularon en internet debates sobre Datong y muchas otras ciudades y pueblos de nicho pero atractivos. Sus celebraciones distintivas, su gastronomía y sus novedades culturales resultaron un gran atractivo para los turistas.

El condado autónomo de las etnias li y miao de Baoting, en la provincia insular de Hainan, y la prefectura autónoma de las etnias dai y jingpo de Dehong, en la provincia de Yunnan, recibieron el doble de visitantes que en las vacaciones anteriores de la Fiesta de la Primavera, según la agencia de viajes en línea Tuniu.

Destinos como Chaozhou, en la provincia de Guangdong, y Shangrao y Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi, también registraron cifras de turistas que duplicaron las del año anterior.

Qunar, otra agencia de viajes en línea, señaló que hubo un fuerte entusiasmo entre los jóvenes por los destinos de estilo neochino durante las vacaciones. Indicó que algunos parques temáticos históricos o basados en novelas, como Millennium City Park y Wansui Mountain Wuxia City, en la provincia de Henan, figuraron entre los más buscados en su plataforma durante el período festivo.

Además, muchos viajeros internacionales visitaron la parte continental de China durante las vacaciones de la Fiesta de la Primavera.

Las reservas de vuelos hacia la parte continental realizadas por viajeros con pasaportes no chinos crecieron 20% interanual durante el período festivo, según Qunar. Los principales destinos para estos viajeros incluyeron no solo metrópolis como Shanghai y Beijing, sino también lugares menos conocidos como Jinggangshan, en Jiangxi, y Altay, en la región autónoma uygur de Xinjiang.

La mayoría de estos viajeros procedían de Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Australia y Estados Unidos, indicó Qunar.