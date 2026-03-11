En la víspera del Año Nuevo chino, el 16 de febrero, mientras paseaba por las calles de la ciudad antigua de Dali, en la provincia de Yunnan, Jasminia Gough se encontró en medio de un estallido de luz y sonido. Las calles cobraron vida de repente, con petardos que resonaban contra los edificios y fuegos artificiales que iluminaban los rostros de las familias reunidas para celebrar el nuevo año.
Empezar el año a lo grande, dando paso a la prosperidad
La tradición milenaria de los fuegos artificiales llena de luz el Año Nuevo chino
A la medianoche, con una serie de estruendos atronadores, “los fuegos artificiales llenaron el cielo, las calles se volvieron un bullicio, el ruido era ensordecedor y toda la ciudad cobró vida de una manera que nunca había experimentado antes”, contó Gough, de 40 años y originaria de Australia, en la introducción de un video de siete minutos que publicó en YouTube sobre esa noche especial. En el video se la ve estallar en carcajadas y encender ella misma algunos fuegos artificiales.
En muchas partes del país, esa misma noche la gente encendía fuegos artificiales y petardos para ahuyentar la mala suerte y expresar deseos de un año nuevo saludable, próspero y feliz, como lo han hecho durante los últimos 1.400 años, desde que Li Tian, un joven de lo que hoy es Liuyang, en la provincia de Hunan, los inventó en el año 621 para ahuyentar a los espíritus malignos.
Durante la dinastía Song (960-1279), la producción de petardos en Hunan prosperó y, en las dinastías posteriores, los fuegos artificiales y petardos de Liuyang solían ser designados como artículos de tributo por la corte imperial.
Para 1875, los fuegos artificiales de Liuyang se exportaban en grandes cantidades a Europa y América del Norte.
La técnica de fabricación milenaria de los fuegos artificiales y petardos de Liuyang, que tradicionalmente consta de 72 procedimientos, fue incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional en 2006.
La propia ciudad también se ha ganado una reputación por sus impresionantes espectáculos, que no solo presentan elementos tradicionales sino también componentes de alta tecnología.
El 22 de febrero, alrededor de las 20:00 horas, un caballo alado gigante formado por 2.000 drones apareció sobre Liuyang. El colorido caballo se encabritó, sus patas delanteras se extendieron lentamente hacia adelante mientras las dos alas en su lomo se agitaban suavemente. De repente, debajo de él, innumerables puntos de luz estallaron en un espectro de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, como una brillante pintura sobre un lienzo oscuro, formando una vasta nube iridiscente.
Según datos publicados, la ciudad ha organizado más de 140 espectáculos de fuegos artificiales, que han atraído a 8 millones de visitantes.
Por YANG YANG.