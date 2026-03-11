Empezar el año a lo grande, dando paso a la prosperidad

Durante la dinastía Song (960-1279), la producción de petardos en Hunan prosperó y, en las dinastías posteriores, los fuegos artificiales y petardos de Liuyang solían ser designados como artículos de tributo por la corte imperial.

Para 1875, los fuegos artificiales de Liuyang se exportaban en grandes cantidades a Europa y América del Norte.

La técnica de fabricación milenaria de los fuegos artificiales y petardos de Liuyang, que tradicionalmente consta de 72 procedimientos, fue incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional en 2006.

La propia ciudad también se ha ganado una reputación por sus impresionantes espectáculos, que no solo presentan elementos tradicionales sino también componentes de alta tecnología.

El 22 de febrero, alrededor de las 20:00 horas, un caballo alado gigante formado por 2.000 drones apareció sobre Liuyang. El colorido caballo se encabritó, sus patas delanteras se extendieron lentamente hacia adelante mientras las dos alas en su lomo se agitaban suavemente. De repente, debajo de él, innumerables puntos de luz estallaron en un espectro de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, como una brillante pintura sobre un lienzo oscuro, formando una vasta nube iridiscente.

Según datos publicados, la ciudad ha organizado más de 140 espectáculos de fuegos artificiales, que han atraído a 8 millones de visitantes.