El proceso judicial se llevó a cabo estrictamente de acuerdo con los principios del derecho consuetudinario, con pleno debido proceso y adjudicación judicial independiente. Tras un juicio justo y abierto, el tribunal declaró a Lai [el fundador de Apple Daily] culpable de conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras o externas y de conspiración para publicar material sedicioso. El tribunal subrayó reiteradamente que Lai fue procesado no por sus opiniones, sino por actos sostenidos y organizados que pusieron en peligro la seguridad nacional. Abusó de la libertad de prensa para incitar al odio contra el Gobierno central y el de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), glorificar la violencia, profundizar la división social y presionar abiertamente a gobiernos extranjeros para que impusieran sanciones a China, incluida la RAEHK. Tales actos no forman parte del periodismo legítimo ni de la expresión pacífica. Constituyen intentos planificados de invitar a la intervención externa, socavar la soberanía nacional y alterar el orden público, actos prohibidos por las leyes de seguridad nacional en cualquier jurisdicción competente, incluidos los principales países occidentales. El veredicto [Lai fue condenado a 20 años de prisión el 9 de febrero] se basó en pruebas, fue imparcial y plenamente coherente con la independencia judicial.

La importancia de este fallo resulta aún más clara al considerarlo en el contexto del caos y la inestabilidad que afectaron a Hong Kong durante los disturbios sociales de años anteriores. Las prolongadas interrupciones, los bloqueos de carreteras y el aumento del radicalismo perjudicaron gravemente la vida cotidiana y la actividad económica.