Las marcas chinas apuntan a ganar protagonismo en la Copa Mundial

La encuesta de TTD reveló que el comportamiento de la audiencia en torno al torneo de este año es cada vez más fragmentado. Al menos un tercio de los espectadores planea seguir los partidos a través de múltiples canales, incluidos la televisión tradicional, aplicaciones deportivas, plataformas de televisión conectada y videos de formato corto.

“La Copa del Mundo está evolucionando de un partido de 90 minutos a un ecosistema de contenidos de largo ciclo que abarca la expectativa previa, la interacción en vivo y la participación posterior a los partidos”, afirmó Ashley Wu, directora sénior de desarrollo de negocios de TTD China. “Eso crea nuevas oportunidades para que las marcas chinas construyan vínculos duraderos con los consumidores extranjeros”.

Los mundiales anteriores estuvieron dominados principalmente por patrocinadores multinacionales que invertían grandes sumas en presencia dentro de los estadios y derechos de denominación. Sin embargo, la publicidad impulsada por inteligencia artificial, las plataformas de streaming y las redes sociales ahora permiten a empresas más pequeñas dirigirse a consumidores extranjeros con mayor precisión y a menor costo.

Por otro lado, las marcas chinas con presencia global consolidada se están integrando en las operaciones del torneo.

Hisense, socio oficial de tecnología de pantallas para el sistema de árbitro asistente por video (VAR) del torneo, suministró pantallas RGB Mini LED para los centros VAR de la FIFA. Mientras tanto, Lenovo desplegó más de 10.000 dispositivos y más de 200 ingenieros en las 16 sedes, e introdujo tecnología de “gemelo digital” impulsada por inteligencia artificial, capaz de generar réplicas virtuales tridimensionales de jugadores y situaciones de juego.

Los analistas afirmaron que estas asociaciones reflejan un cambio más amplio en la forma en que las empresas chinas participan en los eventos deportivos internacionales.

“Las compañías chinas ya no se limitan a comprar espacios publicitarios alrededor de los estadios”, señaló Wang Xueli, director del Centro para el Desarrollo de la Industria Deportiva de la Universidad de Tsinghua. “Se están convirtiendo en parte de la infraestructura tecnológica que sustenta los grandes eventos deportivos internacionales”.

Por LI JING.