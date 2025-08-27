La tendencia "C-cool" cambia la percepción a nivel global

“Estamos viendo una evolución que pasó del J-pop al K-drama y ahora hacia una tendencia más integral: el C-cool”.

La fusión entre tecnología y narrativa ha llevado la cultura pop china a nuevas alturas. Videojuegos como Black Myth: Wukong, inspirado en la novela clásica Viaje al Oeste, recibieron elogios globales tanto por su calidad visual de nivel cinematográfico como por su riqueza mitológica.

“Es un cambio holístico, donde la tecnología se encuentra con la cultura, el diseño y la vida cotidiana, y esta ola apenas está comenzando”, comentó Ashley Dudarenok, fundadora de la consultora Alarice.

“Marcas tecnológicas chinas como Huawei, BYD, Xiaomi y TikTok están redefiniendo las expectativas de los consumidores a nivel global”, afirmó David Haigh, presidente y CEO de Brand Finance, una consultora de valoración de marcas con sede en Londres. “China ya no es solo la ‘fábrica del mundo’, se está convirtiendo en un líder mundial de innovación”.

La cultura creativa china ya no se limita a seguir tendencias occidentales: ahora las genera. El fenómeno viral de Labubu, un elfo del bosque que se volvió ícono gracias a redes sociales y colaboraciones con el Museo del Louvre y Uniqlo, es una muestra de ello.

Mientras tanto, las microseries chinas en plataformas como ReelShort y FlexTV atraen a millones de espectadores internacionales con narrativas intensas diseñadas para la corta atención de las nuevas generaciones.

Este auge responde a una estrategia múltiple: inversión masiva en I+D, incentivos fiscales para coproducciones internacionales, y una ola creativa liderada por creadores de contenido de la Generación Z. En 2024, China invirtió 3,6 billones de yuanes (u$s 502.000 millones) en investigación y desarrollo, indicó el Buró Nacional de Estadísticas.

La clave del atractivo, según expertos, es la combinación de narrativas tradicionales con tendencias modernas y un estilo narrativo propio. Esto hace que la cultura pop china resulte auténtica y distinta, similar a lo que en su momento fue la Ola Coreana (Hallyu) o la popularidad de la cultura japonesa en los años 1990 y 2000.

Al mismo tiempo, los avances en inteligencia artificial, robótica y movilidad inteligente están cambiando cómo se percibe el papel de China en la innovación global. En ciudades como Guangzhou y Shenzhen, los taxis voladores ya son una realidad, y empresas de IA como DeepSeek emergen como rivales serios de ChatGPT.

Para la Generación Z y los millennials, China se está convirtiendo cada vez más en un símbolo de la fusión entre herencia cultural e hipermodernidad. Según el Índice de Poder Blando 2025 de Brand Finance, la percepción de China entre los jóvenes digitales ha mejorado notablemente desde 2020.

“Black Myth: Wukong no es solo un juego, es un embajador cultural que cambia cómo se percibe la creatividad china”, afirmó Dudarenok.

En definitiva, el ascenso del “C-cool” refleja un cambio estructural y duradero: a medida que China se desarrolla económicamente, también refuerza su poder blando y gana influencia cultural a nivel global.