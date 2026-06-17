Jingdezhen ofrece recuerdos inolvidables

Actualmente residente en Nanchang, capital de Jiangxi, Ayubkhon visitó Jingdezhen en tres ocasiones. Durante esos viajes moldeó su propio plato y taza a partir de arcilla, recorrió la Universidad de Cerámica de Jingdezhen y quedó sin palabras frente a los tesoros exhibidos en el Museo de Cerámica de China.

“Cuando visité la universidad en noviembre, vi a muchos estudiantes aprendiendo a fabricar porcelana a mano. Yo también lo intenté y me gustó”, contó.

En el museo de cerámica, sintió el peso de siglos de historia a su alrededor. “Vi muchas piezas hermosas: jarrones, obras antiguas y porcelanas azules y blancas de la dinastía Ming (1368-1644). Las exposiciones eran impresionantemente bellas”.

En enero, el atractivo de la capital de la porcelana lo llevó de regreso por tercera vez. Esta vez, como coleccionista, llenó sus bolsos con recuerdos para familiares y amigos.

En la Jingdezhen actual, rostros como el de Ayubkhon ya no son una rareza. El antiguo centro de producción cerámica se está transformando en un destino donde los visitantes extranjeros no solo admiran la porcelana: la tocan, la moldean, la pintan y se llevan a casa una parte de esa historia.

Solo el año pasado, Jingdezhen recibió 150.800 visitas internacionales, un aumento de aproximadamente el 40% respecto del año anterior. El gasto de los turistas extranjeros alcanzó los 89,96 millones de yuanes (u$s 13,27 millones), un incremento cercano al 45%.

Para muchos, la magia radica en ir más allá de la simple contemplación y participar directamente en el oficio.

“Nepal también tiene cerámica, pero la porcelana aquí es mucho más variada y colorida”, afirmó Arjun Gurung, un turista nepalí que se encontraba en el Museo de Hornos Antiguos y Costumbres Folclóricos. Bajo la guía de artesanos locales, Gurung y otros integrantes de un grupo turístico de Nepal se sentaron frente al torno alfarero y aprendieron con sus manos la paciencia necesaria para que un trozo de arcilla adquiriera forma gradualmente.

“Solo después de experimentar personalmente el proceso de fabricación de porcelana comprendí realmente más sobre la cultura y la historia de China”, señaló.

En los principales sitios turísticos y talleres de Jingdezhen, los visitantes no solo observan a los artesanos pintar delicados diseños sobre porcelana. Algunos también son invitados a incorporar elementos de sus propias culturas a las piezas.

Un visitante turco, que pidió ser identificado únicamente como Nikos, pasó una tarde entera en un taller aprendiendo a pintar porcelana azul y blanca bajo la orientación de un maestro local.

“Intenté incluir un motivo de rama de olivo en el diseño”, explicó Nikos. “Para mí, fue como traer un pequeño pedazo del mar Egeo a la tradición de la porcelana de Jingdezhen”.

Según el Buró de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Jingdezhen, el turismo receptivo muestra dos tendencias claras: los visitantes permanecen más tiempo y buscan experiencias culturales más profundas.

El atractivo de la ciudad está pasando de las visitas rápidas para tomar fotografías a un turismo participativo basado en experiencias.

Por ZHAO RUINAN.