Innovación agrícola une China y América Latina

El trabajo tradicional de mejoramiento depende en gran medida de la experiencia, explicó. Pasar al mejoramiento de precisión requiere analizar correlaciones dentro de grandes volúmenes de datos, incluidos conjuntos públicos y privados, sobre rasgos de los cultivos y genotipos.

La plataforma Fan aborda este desafío al agregar y estandarizar datos dispersos sobre genotipo, fenotipo y entorno, lo que los expertos suelen denominar “silos de datos”, en un sistema unificado. Impulsada por la solución de lago de datos de IA de Huawei, la plataforma utiliza inteligencia artificial para filtrar información y automatizar complejos procesos analíticos.

Los resultados son significativos. Según Yuan Yuan, presidente de la línea de productos de almacenamiento de datos de Huawei, el sistema puede reducir el ciclo de mejoramiento de cultivos como el arroz de los tradicionales ocho a 10 años a solo tres o cuatro años, lo que supone una reducción del 50% en el tiempo y una mejora del 30% en la eficiencia general.

Mientras la IA perfecciona las herramientas de investigación dentro del laboratorio, la cooperación internacional amplía su alcance. Reconociendo que la seguridad alimentaria es una prioridad compartida entre los países del Sur Global, el laboratorio está fortaleciendo sus vínculos con América Latina.

En agosto de 2025, el Centro de Innovación Alimentaria Sostenible China-ALC, establecido con el apoyo del Laboratorio Nacional de Yazhouwan, inauguró centros clave en Argentina, Brasil y Uruguay.

La ubicación de Hainan, a 18 grados de latitud norte, refleja la posición de Brasil, a 18 grados de latitud sur, lo que ofrece condiciones similares de luz solar y temperatura, ideales para la investigación conjunta de cultivos, explicó Chen. Esto permite el desarrollo conjunto de variedades de soja en Sanya que pueden aplicarse directamente en campos agrícolas brasileños.

Por MA SI.