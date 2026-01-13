Hainan se perfila como un centro de libre comercio

La organización es una de las mayores redes globales de zonas francas, uniendo a más de 1.600 miembros de 141 países y regiones. El papel pionero de Hainan como puerto de libre comercio de alto nivel y centro dinámico de comercio e innovación destaca el creciente liderazgo de China en la reforma del comercio global y la transformación digital, añadió Zarooni.

Libre comercio, empresas y China: una puerta estratégica hacia Asia

Wang Changlin, subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, indicó que la transición de la preparación a las operaciones aduaneras especiales a gran escala fue un “hito en la búsqueda de apertura de China”.

A partir del 18 de diciembre, toda la isla de Hainan funcionará como una zona especial de supervisión aduanera bajo un sistema de dos niveles. Las operaciones permitirán el libre comercio entre Hainan y las áreas fuera de la frontera aduanera de China, mientras se mantienen los controles aduaneros estándares para la parte continental de China.

Los bienes elegibles que entren o salgan de la provincia insular, a menos que estén destinados al interior, estarán sujetos a menos controles aduaneros y a aranceles reducidos o nulos.

El Puerto de Libre Comercio de Hainan eximirá de derechos de importación, IVA e impuesto al consumo a unas 6.600 categorías de productos, el 74% de todos los ítems gravables, frente a las actuales 1.900 categorías. Los bienes importados por entidades elegibles desde el extranjero, excepto los incluidos en una lista restringida, calificarán para las exenciones, según la política aprobada por las autoridades financieras, aduaneras y fiscales de China.

Estos bienes podrán circular libremente entre entidades elegibles dentro de la isla. Si alcanzan al menos un 30% de valor agregado tras su procesamiento en Hainan, estarán exentos de aranceles al entrar a la parte continental de China.

Las nuevas operaciones agilizarán el comercio transfronterizo y reforzarán el papel de Hainan en la estrategia más amplia de China para profundizar la integración económica internacional, señalaron expertos.

Fang Aiqing, presidente del Consejo para la Promoción de Inversiones Internacionales de China, afirmó que las operaciones aduaneras especiales permitirán aplicar políticas de arancel cero más favorables para bienes, medidas de gestión comercial más flexibles, arreglos de viaje más convenientes y un modelo regulatorio más eficiente y preciso.

“Este no es solo un modelo de Hainan para las zonas económicas especiales de China, sino también una contribución valiosa al desarrollo global de puertos de libre comercio”, agregó.

Empresas globales ven en China un polo de libre comercio sin precedentes

Jochen Knecht, director general de la Autoridad de la Zona Franca Internacional de Dubái, que administra una de las mayores zonas francas de Emiratos Árabes Unidos, indicó que el Puerto de Libre Comercio de Hainan es una puerta de entrada a los mercados del Sudeste Asiático en dos sentidos.

“Es una oportunidad para que las empresas chinas busquen otros lugares donde ampliar su alcance y explorar nuevos mercados, pero también para que empresas de todo el mundo vengan a Hainan, usando Hainan como puerta de entrada a China”, dijo Knecht.