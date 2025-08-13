Nueva política de Hainan impulsará el libre comercio

La operación aduanera independiente en toda la isla se refiere al establecimiento de un área designada bajo la supervisión especial de las autoridades aduaneras, que abarcará toda la isla de Hainan. Wang explicó que, aparte de ciertos bienes que ingresen desde el FTP de Hainan a la parte continental de China y requieran inspección, la mayoría de los productos, así como todas las personas, objetos y medios de transporte, permanecerán sujetas a las regulaciones existentes.

“Los residentes chinos que viajen al FTP de Hainan por negocios o turismo no necesitarán documentos adicionales”, indicó, y agregó que actualmente los ciudadanos de un total de 85 países pueden ingresar sin visa a la provincia de Hainan.

Una vez que comience la operación aduanera independiente, los bienes importados libres d e aranceles estarán gestionados mediante un sistema de lista negativa en el FTP de Hainan, y la lista de importaciones gravadas reemplazará la lista previa de artículos exentos de aranceles, señaló Liao Min, viceministro de Hacienda.

El alcance de los bienes sin aranceles se ampliará de las actuales 1.900 partidas arancelarias a unas 6.600, cubriendo cerca del 74% de todas las partidas, lo que representa un aumento de casi 53 puntos porcentuales con respecto al nivel previo a la implementación de la política, afirmó.

Los productos de industrias promovidas dentro del FTP de Hainan que pasen por un proceso de transformación de valor agregado de al menos el 30% estarán exentos de aranceles al ingresar a la parte continental.

Wang Lingjun, viceministro de la Administración General de Aduanas, señaló que este año se reducirá el requisito mínimo para acceder a la política de valor agregado y se ampliará su cobertura, respondiendo mejor a las necesidades productivas de los fabricantes locales y fomentando el desarrollo de cadenas y agrupamientosmindustriales.

Las empresas extranjeras ya están reaccionando a estas nuevas políticas. Entre ellas, Club Med, una marca global francesa de viajes y estilo de vida, planea abrir nuevos complejos turísticos en el condado autónomo de la etnia li de Lingshui, dentro del FTP de Hainan, como parte de su próxima expansión.

“Somos optimistas respecto del potencial de crecimiento de China, que hoy se ha convertido en nuestro segundo mayor mercado de origen”, afirmó Andrew Xu, subdirector ejecutivo global de Club Med y director ejecutivo para China.

Con el gobierno ajustando su política de compras libres de impuestos en el FTP de Hainan para responder mejor a las diversas necesidades de los consumidores, Joanne Crevoiserat, directora ejecutiva de Tapestry Inc, un grupo estadounidense de productos de lujo, indicó que la empresa estableció en 2022 su sede de comercio minorista turístico en China, ubicada en Hainan, y que ve un gran potencial de crecimiento a largo plazo.