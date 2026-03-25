Guardianes del ferrocarril en el frío extremo

Se llaman inspectores de puentes. También son conocidos como los “guardianes del puente” más jóvenes de la línea.

Cuando el ferrocarril de alta velocidad Shenyang-Baihe se inauguró oficialmente el 28 de septiembre de 2025, el trayecto más rápido desde la estación Beijing Chaoyang hasta la estación Changbaishan, en la provincia de Jilin, se redujo a solo 4,5 horas, abriendo una nueva ruta para el turismo y para la creciente economía regional del hielo y la nieve.

Para el equipo de siete integrantes, con una edad promedio de apenas 27 años, sin embargo, la línea no se mide en tiempo de viaje sino en responsabilidad.

A sus 24 años, Jiang Hongyu ya es considerado un miembro clave. “Cuando empecé, tenía miedo a las alturas. No me atrevía a mirar hacia abajo”, dice Jiang. “Pero la seguridad del tren de alta velocidad no permite distracciones. Cuando lo haces suficientes veces, dejas de tener miedo”.

Poco después de la medianoche, Jiang y sus compañeros se colocan cuerdas de seguridad y martillos de inspección y se dirigen al puente ferroviario Toudao Songhuajiang. Entran en la cavidad de la viga cajón, donde el aire está quieto y huele a metal. Con la tenue luz de sus linternas, golpean las paredes internas sección por sección, escuchando ecos huecos que podrían indicar grietas, desprendimientos u otros defectos ocultos.

Cuando termina la inspección de la viga, Jiang asegura su cuerda y desciende por una escalera vertical hasta la plataforma suspendida en la parte superior del pilar. Debajo de él se extiende un oscuro valle montañoso. El viento aúlla. El vapor de su aliento se cristaliza en el borde del casco. Se inclina para revisar las placas de apoyo, los bloques anticaída de vigas y los pernos de fijación. Incluso irregularidades de apenas milímetros quedan registradas.

“Los pilares del puente son las piernas del tren de alta velocidad”, dice Jiang. “Cualquier pequeño riesgo oculto podría afectar la seguridad del tren”.

Además del pilar más alto de la región, el equipo también mantiene el puente ferroviario Yuanchi. Una barrera acústica totalmente cerrada de 235,8 metros protege el hábitat de un pato raro, el merganso chino, una especie protegida a nivel nacional. Funciona como un abrigo silencioso para los trenes que pasan y minimiza el impacto del ruido en el ecosistema circundante.

“La mayor parte de lo que mantenemos sirve a los pasajeros”, dice Jiang. “Pero esta barrera acústica protege la fauna y el medio ambiente. Eso se siente diferente”.

De día escalan pilares; de noche patrullan las barreras acústicas. Su trabajo permanece en gran medida invisible. Sin embargo, cada salida temprana, cada cuidadoso golpe de martillo y cada perno revisado nuevamente forman parte de una disciplina silenciosa.