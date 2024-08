Foro marca la primera década de cooperación

La facilitación del comercio ha sido el aporte más significativo del foro, según Renzo Burotto, historiador de la Universidad de Chile. Como resultado de la labor del foro, China se ha convertido en el mayor socio comercial para varios países latinoamericanos, incluidos Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

“Ahora que China ha aprendido de su integración y cooperación internacional, se ha posicionado como un socio comercial irremplazable, ha fortalecido las instituciones comerciales y financieras a nivel tanto bilateral como multilateral con los países de Latinoamérica, y ha alineado sus políticas de desarrollo e industria con las demandas de exportación de la región”, sostuvo Burotto.

El foro ha ayudado a que China fortalezca los tratados de libre comercio vigentes con Chile, Perú y Costa Rica, mientras favorece las inversiones chinas en proyectos de infraestructura latinoamericanos al proporcionar un canal para identificar oportunidades y coordinar prioridades.

La CELAC se fundó en 2010 con el objetivo de facilitar la integración económica de los 33 Estados miembro en toda la región. El foro surgió cuatro años después cuando, el 17 de julio de 2014, Xi concurrió a una reunión de líderes regionales en Brasil. Fue un año después de que Xi propusiera la Iniciativa de la Franja y la Ruta para impulsar la conectividad entre países de múltiples regiones.

La primera reunión ministerial del Foro China-CELAC se celebró en Beijing en enero de 2015, donde los participantes firmaron el primer plan de cooperación que incluyó disposiciones para promover el desarrollo de infraestructura.

El comercio entre China y América Latina ha experimentado un rápido crecimiento. Entre 2000 y 2020, el comercio anual entre ambas partes se disparó de u$s 12.000 millones a u$s 315.000 millones, un incremento de 26 veces, según el Foro Económico Mundial. En 2022, el comercio se situaba en u$s 450.000 millones.

China persiguió una “cooperación de doble vía”, afirmó Schulz. “Por un lado, a través de acuerdos bilaterales como los firmados en virtud de asociaciones estratégicas, la Iniciativa de la Franja y la Ruta o acuerdos de libre comercio. Por otro lado, las modalidades que guían los principios y objetivos de las relaciones se definen regionalmente dentro del marco del Foro China-CELAC”, explicó.

“Fortalecer el compromiso de América Latina con China podría demostrar no solo la interdependencia de un futuro compartido, sino también los altos costos y la contraproductividad de desvincularse o reducir riesgos con China debido a presiones políticas”, manifestó Burotto.

La autora es una periodista independiente para China Daily.