El país apunta a reforzar sectores clave

“A medida que las capacidades tecnológicas de China continúan creciendo, el desafío clave, y la oportunidad, es integrar de manera efectiva estos avances para desarrollar industrias emergentes impulsadas por las fuerzas productivas de nueva calidad. Eso es central para la futura trayectoria económica de China”, señaló.

Zhu también indicó que esta tendencia ya se refleja en el énfasis de China en industrias estratégicas emergentes como la nueva energía y la economía de baja altitud. Estos sectores están preparados para un crecimiento significativo, basados en el fuerte impulso de las “tres nuevas” economías —nuevas industrias, nuevas formas de negocio y nuevos modelos— que ya aportaron más del 18% del PBI del país en 2024, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

Zhu Keli, decano fundador del Instituto de Nueva Economía de China, afirmó: “El objetivo de China de desarrollar estos sectores de frontera no solo refleja confianza en su propia capacidad industrial, sino que, más importante aún, constituye una medida clave para tomar la iniciativa en la competencia industrial y tecnológica global”.

China ha sido el mayor país manufacturero del mundo en términos de producción durante 15 años consecutivos, y ocupa el primer lugar global en la producción de más de 220 productos industriales, según el Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

“Al contar con un sistema industrial tan completo, China ofrece amplios escenarios de aplicación y un enorme potencial de mercado para la innovación tecnológica, así como un sólido apoyo para el desarrollo de nuevas industrias”, sostuvo Zhu Keli.

Agregó que las industrias pilares emergentes, representadas por la economía de baja altitud, ahora son capaces de impulsar el crecimiento y están pasando de “avances aislados” a una “expansión de toda la cadena industrial”.

El tamaño del mercado de la economía de baja altitud de China podría alcanzar los 2 billones de yuanes (u$s 281.200 millones) para 2030, frente a 505.950 millones de yuanes en 2023, según un pronóstico de la consultora de mercado CCID Consulting.

Tian Gangyin, fundador y presidente de la desarrolladora china de vehículos aéreos no tripulados United Aircraft, dijo que el plan trazado para el período del XV Plan Quinquenal es “inspirador y motivador”.

“Hace diez años, la industria de drones de consumo despegó. Hoy, los drones industriales están en ascenso. En diez años, el mercado de drones de grado aeronáutico inevitablemente florecerá”, afirmó Tian.

Los drones industriales están encontrando aplicaciones en una amplia variedad de campos, como rescate de emergencia, patrullaje de líneas eléctricas, agricultura, vigilancia y operaciones de seguridad, añadió.

La industria aeroespacial es otro sector estratégico que China valora y en el que las empresas avanzan con rapidez. Hainan International Commercial Aerospace Launch Co, por ejemplo, planea duplicar su número de plataformas de lanzamiento de dos a cuatro, y avanzar en tecnología de recuperación de cohetes, marcando un paso importante en el esfuerzo del país por construir un centro espacial comercial competitivo a nivel mundial en Wenchang, provincia de Hainan.

Mientras tanto, China está avanzando en la industria de la nueva energía, como en el sector nuclear.

Wei Zhigang, presidente de Hainan Nuclear Power Co, dijo que la computación para inteligencia artificial alimenta un incremento exponencial en la demanda de electricidad, y que resulta cada vez más difícil para el suministro energético tradicional satisfacer esta enorme demanda.

“La energía segura, asequible y baja en carbono se ha convertido en un factor clave que impulsa el desarrollo de alta calidad de la industria de la computación inteligente”, afirmó Wei.

La empresa está analizando la construcción de un parque industrial nuclear de cero emisiones en el condado autónomo de la etnia li de Changjiang, en Hainan, con el objetivo de crear una zona piloto de “energía nuclear más potencia de cómputo” para ayudar a resolver uno de los desafíos más urgentes del mundo en la aplicación de la IA.

Denis Depoux, director gerente global de la consultora Roland Berger, indicó: “China está realizando un giro estratégico hacia un crecimiento económico moderno, que depende de factores como el aumento de la capacidad innovadora y la manufactura avanzada. Esa es la nueva China que el mundo necesita conocer”.