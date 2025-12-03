Pequeños sueños se hacen grandes realidades

Describiéndose como una empresa que crece junto con la exposición, Geng dijo que es optimista respecto al potencial del mercado chino, donde ve consumidores que buscan cada vez más productos de “buena relación valor-calidad” y “alta calidad”.

Lok Foods, de Colombia, conocida por sus productos de chocolate, también atrajo grandes multitudes en la CIIE. La empresa se sumó a la exposición para acceder al mercado chino en 2021, y este año participó por cuarta vez.

El chocolate saludable, con alto contenido de cacao, fue bien recibido por los consumidores chinos. Además, la empresa obtuvo inspiración en la exposición, lanzando nuevos chocolates con toppings como sal marina, caramelo y frutas secas.

“La CIIE es la mejor feria a la que asistí. También es mi favorita porque puedo ver a los consumidores, las nuevas tendencias y al mundo entero aquí. Los consumidores chinos están dispuestos a probar nuevos sabores y se preocupan por su salud”, dijo Maria Carolina, directora general y cofundadora de Lok Foods.

Agregó que el mercado chino ahora representa entre el 15% y el 18% de sus ventas globales totales. Los pedidos de China han ayudado a mejorar la vida de más de 2.000 productores colombianos de cacao.

Del mismo modo, Richard Dolan, director gerente conjunto de Bec Hardy Wines, en Australia, calificó la exposición como “la mayor feria comercial del planeta”. Participando por quinta vez, esta bodega familiar de Australia del Sur encontró en la exposición a sus mayores distribuidores en China, expandiéndose de manera constante en el vasto mercado.

“La notable cantidad de pabellones nacionales, marcas globales y empresas familiares medianas que vienen aquí cada año demuestra que China es el mercado más emocionante, dinámico y abierto del mundo. Tiene una floreciente industria del vino, y más chinos disfrutan vinos de calidad premium”, dijo Dolan.

Lucas Oliveira de Sousa, experto en agronegocios de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil, también sigue de cerca la política china y la demanda del mercado. La única empresa de Brasil con su propio stand, Mato Grosso, es reconocida por sus productos agrícolas.

Afirmó que la empresa se benefició de la apertura de China a través de la exposición. Desde su primera participación en 2023, recibieron varias delegaciones chinas en su estado natal, muchas de las cuales buscan nuevas oportunidades y están listas para invertir en Mato Grosso.

Tras el éxito de los expositores de larga trayectoria, la exposición también vio una amplia participación de nuevos participantes que buscan introducir sus productos especiales en el mercado chino.

Entre ellos está Ernesto Del Rio Bayonesta, de España. Dirige una empresa familiar de 50 años dedicada a alimentos tradicionales artesanales como tostadas, chocolates, galletas y pasteles, todos presentados por primera vez en China en la VIII CIIE. Como productos prometedores para el mercado de obsequios, el joven propietario esperaba encontrar distribuidores en la exposición para introducir las especialidades de su ciudad natal a los consumidores chinos.