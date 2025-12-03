Tribunales móviles, justicia para todos

Destacando el papel crucial de estos equipos móviles, que se ven con frecuencia en zonas remotas y sitios turísticos de toda China, Aytnur señaló: “Brindan un acceso más fácil a los servicios legales y a la justicia, especialmente para quienes no pueden viajar o tienen poco tiempo”.

Zhang Jun, presidente del Tribunal Popular Supremo, el máximo tribunal del país, indicó que mejorar la conveniencia para los litigantes y optimizar los servicios legales son medidas clave para implementar el pensamiento de Xi Jinping sobre el Estado de derecho, presentado en noviembre de 2020 en una conferencia central en Beijing centrada en la gobernanza basada en la ley en todos los frentes.

Con un enfoque centrado en las personas, el pensamiento subraya la necesidad de garantizar la equidad y la justicia, que son el núcleo y la vida del poder judicial. El pensamiento también exige el desarrollo de un sólido sistema legal para asegurar que cada ciudadano perciba equidad y justicia en cada caso, y pide fortalecer un marco jurídico preventivo para mantener la armonía y la estabilidad sociales y mejorar de manera continua la sensación de satisfacción, felicidad y seguridad de las personas.

Para satisfacer estas necesidades, Shen Liang, vicepresidente del máximo tribunal, señaló que se están intensificando los esfuerzos para establecer un mecanismo de resolución de disputas más conveniente, eficiente, de bajo costo y transregional. Esto implica mejorar los tribunales móviles, aplicar tecnologías en los asuntos judiciales y diversificar los métodos para abordar cuestiones legales, con el fin de garantizar que la equidad y la justicia se materialicen de forma más visible y tangible.

Además de ayudar a los pastores a resolver conflictos en sus hogares, el equipo de Aytnur también brinda servicios legales directamente a los turistas, reduciendo sus costos de viaje y el tiempo destinado a resolver disputas.

Aytnur dijo que el poder judicial móvil está particularmente activo durante el verano, ya que la temporada marca el pico del turismo en la prefectura autónoma kazaja de Ili, que atrae visitantes por su belleza natural y patrimonio cultural.

Para resolver disputas derivadas del auge turístico en su origen, se han establecido 15 unidades judiciales móviles similares a la de Aytnur en los principales destinos turísticos de la prefectura, facilitando el manejo de casos para garantizar que la justicia sea oportuna y accesible, según el tribunal de la prefectura.

En julio del año pasado, un turista de 73 años de apellido Chen se lesionó la pierna tras caer de un caballo en la zona escénica de Narat. Acudió al equipo de Aytnur porque no pudo negociar una compensación con la empresa de alquiler de caballos.

Gracias a la rápida respuesta del equipo, la clara explicación de las disposiciones legales y la efectiva coordinación con un evaluador externo para determinar una compensación justa, la disputa se resolvió de manera satisfactoria en las praderas. La empresa acordó pagar a Chen 40.000 yuanes (u$s 5.635) y cubrir cualquier gasto médico adicional razonable.

Aytnur manifestó su empatía hacia los turistas, quienes generalmente disponen de tiempo limitado y desean evitar conflictos que puedan arruinar sus vacaciones. “La prestación eficiente de servicios legales y la resolución efectiva de disputas actúan como un alivio oportuno para estos viajeros”, afirmó.

Según Shen, el vicepresidente del máximo tribunal, el desarrollo de los tribunales móviles es una medida destinada a mejorar la accesibilidad y la satisfacción con el sistema judicial. Animó a los jueces a brindar servicios legales en áreas rurales, como aldeas y comunidades remotas, con el fin de abordar los conflictos en su origen.

Mientras tanto, las tecnologías digitales, incluidos los macrodatos y la inteligencia artificial, también se han aplicado ampliamente en los tribunales, mejorando la eficiencia del sistema judicial y facilitando el acceso de las personas a los servicios legales.

Desde febrero del año pasado, los residentes han tenido la posibilidad de consultar casos emblemáticos a través de un archivo en línea creado por el máximo tribunal. Este archivo incluye casos que están estrechamente relacionados con la vida cotidiana y las preocupaciones legales de las personas, abarcando temas como la violencia doméstica, el fraude en telecomunicaciones y el ciberacoso.

A finales del año pasado, el archivo en línea ya incluía 4.711 casos y había atraído más de 19 millones de visitas, con usuarios registrados de más de 110 países, según el máximo tribunal.

El archivo ha desempeñado un papel crucial en la estandarización de las prácticas de dictado de sentencias, sirviendo como referencia autorizada para los jueces y ofreciendo un canal para que personas de todos los ámbitos comprendan las leyes.