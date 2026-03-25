El gasto festivo señala cambios en el consumo

Tanto los estantes de las tiendas como las plataformas de comercio electrónico reflejaron este cambio.

En una sucursal de Yonghui Superstores en Beijing, granos orgánicos, carne de cerdo de producción ecológica y aperitivos de bajo índice glucémico ocupaban espacios destacados en exhibición, a medida que los consumidores elegían cada vez más alimentos orientados a la salud como regalos festivos.

El minorista amplió su oferta de temporada para incluir productos orgánicos, alimentos frescos premium y sets de regalo nutritivos, como gachas de nido de ave comestible y productos de vejiga natatoria de pescado, muy valorados en la terapia dietética tradicional china y elegidos con frecuencia como obsequios prácticos para los mayores.

Datos de Meituan mostraron que los pedidos de ejiao, un producto de gelatina de piel de burro utilizado en la medicina tradicional china, casi se cuadruplicaron mes a mes en febrero. Los pedidos de proteína en polvo aumentaron un 118% y los suplementos de glucosamina casi 80%, mientras que el jarabe compuesto de ejiao y las tabletas de calcio con vitamina D crecieron más de un 50%, reflejando una creciente demanda de fortalecimiento físico y atención preventiva.

Una encuesta del Instituto de Investigación sobre Consumo y Desarrollo Industrial de JD.com encontró que 65,6% de los consumidores priorizaron comprar productos de Año Nuevo para sus padres, de los cuales 77,2% eligieron suplementos nutricionales. Al mismo tiempo, 83,6% seleccionaron cajas de regalo de alimentos, con una demanda que se desplazó hacia opciones bajas en azúcar, bajas en grasa y con ingredientes naturales.

La tecnología enfocada en la salud se ha convertido en otra compra importante durante las festividades.

Muchos consumidores están adquiriendo monitores de salud portátiles, dispensadores inteligentes de medicamentos y dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, tanto de innovadores nacionales como de gigantes extranjeros de tecnología médica como Omron y Abbott, para sus padres de edad avanzada.

La encuesta del instituto de JD.com mostró que 45,2% de los compradores que buscaban regalos electrónicos para personas mayores eligieron dispositivos de monitoreo de salud y gestión de enfermedades crónicas.

Las cifras oficiales subrayan esta tendencia. Según el Ministerio de Comercio de China, solo el 15 de febrero las ventas de dispositivos inteligentes portátiles en las principales plataformas de comercio electrónico aumentaron un 130% interanual, mientras que los monitores inteligentes de presión arterial y glucosa crecieron más de un 60%.