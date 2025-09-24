El discurso de Xi traza el rumbo para el BRICS

Farooq sostuvo que la visión de Xi de una comunidad de futuro compartido para la humanidad “muestra al mundo cómo China busca promover la equidad, la igualdad y el progreso global”. En un contexto donde las normas internacionales están siendo socavadas, el llamado de China a salvaguardar el orden basado en las Naciones Unidas y a dar mayor voz al Sur Global refleja tanto responsabilidad como liderazgo, añadió.

Khalid Taimur Akram, director ejecutivo del Centro de Investigación de Pakistán para una Comunidad de Futuro Compartido en Islamabad, señaló que el mensaje de Xi es a la vez inspirador y práctico, y demuestra la sabiduría y fortaleza de China al guiar al BRICS frente a los desafíos globales.

“Al enfatizar el multilateralismo y oponerse al unilateralismo, Xi subrayó el papel de China como defensora de la justicia internacional y verdadero socio del Sur Global. Dejó en claro que China no solo piensa en su propio progreso, sino también en el crecimiento y las oportunidades para todos los países”, indicó Akram.

En su intervención, Xi hizo tres propuestas: defender el multilateralismo para garantizar la equidad y la justicia internacionales; sostener la apertura y la cooperación de ganancias compartidas para proteger el orden económico y comercial internacional; y promover la solidaridad y cooperación para generar sinergia en pos del desarrollo común.

Shameem Ahmad Nawber, académico afgano y subdirector del Instituto de Economía Digital y Sistemas Artificiales en Xiamen, provincia de Fujian, afirmó que el llamado del presidente a favor del multilateralismo y la apertura ofrece una narrativa crucial frente a las crecientes amenazas actuales.

Al demandar una mayor voz para el Sur Global y promover una cooperación orientada al desarrollo, su visión refuerza las iniciativas del BRICS para forjar un futuro digital más equitativo y multipolar, y para desmantelar las dependencias tecnológicas, señaló Nawber.

Akram añadió que el discurso de Xi refleja una visión de largo plazo y el firme compromiso de China con la equidad, la paz y la cooperación mutua entre naciones. El impulso de Xi a la Iniciativa para el Desarrollo Global y a la Iniciativa de la Franja y la Ruta indica que China invierte en la prosperidad común y respalda el desarrollo de otros países.

Por XU WEIWEI y YANG HAN