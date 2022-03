De tostadoras a neumáticos

La compañía, con sede en Foshan, provincia de Guangdong, indicó que la fábrica se enfocará en la producción de motores de dirección asistida, compresores eléctricos para vehículos de nueva energía y motores de accionamiento para dichos vehículos. Cuando esté terminada, podrá producir 60 millones de autopartes al año y generar ingresos anuales de 40.000 millones de yuanes.

El nuevo centro estratégico creado por Midea, luego de invertir en Anhui Welling Auto Parts Co Ltd, demuestra la determinación de la compañía de utilizar sus activos tecnológicos para dejar una marca importante en el sector de autopartes.

La electrificación y los sistemas inteligentes, señalaron expertos de la industria, son las dos partes más importantes para el desarrollo del sector automotriz, ya que China tiene como objetivo alcanzar un máximo de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060.

“La industria de los NEV está aumentando su ritmo de crecimiento en todo el mundo, ya que más de 20 países y regiones han publicado programas para prohibir la venta de automóviles a nafta”, sostuvo Zhao Meimei, presidenta adjunta de All View Cloud o AVC, una consultora en Beijing especializada en electrodomésticos. Los ingresos del sector de electrodomésticos de China el año pasado alcanzaron un total de 760.300 millones de yuanes, un 3,6 % más que en 2020 y un 7,4 % menos que en 2019, indicó AVC.

El mercado de vehículos de nueva energía de China ha crecido con fuerza en los últimos años y se espera que las ventas de este tipo de vehículos superen los 6 millones de unidades este año, lo que representa aproximadamente el 22 % de todas las ventas de vehículos, según afirmó la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.

Anticipando un enorme potencial de crecimiento y perspectivas prometedoras en esta lucrativa industria, otras compañías de electrodomésticos chinas también se han sumado al sector de los vehículos de nueva energía para buscar nuevos puntos de crecimiento comercial.

Hisense Home Appliances Group anunció en mayo que había comprado el proveedor japonés de aire acondicionado para automóviles Sanden Holdings Co Ltd por 1.300 millones de yuanes. En agosto, Gree Electric Appliances pagó 1.828 millones de yuanes por una participación del 30,47 % en Zhuhai Yinlong New Energy Co Ltd, que fabrica autobuses eléctricos, dispositivos de carga para vehículos eléctricos y otros sistemas de almacenamiento de energía.

Hay algunas similitudes entre la fabricación de vehículos y la de electrodomésticos, lo que les da a esas compañías una serie de ventajas competitivas para aprovechar el sector automotriz, sostuvo Zhang Xiang, científico del Centro de Investigación de Innovación de la Industria del Automóvil, que forma parte de la Universidad Tecnológica del Norte de China en Beijing.

Las empresas de electrodomésticos tienen experiencia en la producción de acondicionadores de aire, pantallas táctiles y altavoces, y han desarrollado tecnología de reconocimiento de voz, que podría utilizarse en sistemas montados en NEV, señaló Zhang.