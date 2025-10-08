De objetivos a acciones reales

Antes de la declaración oficial de los objetivos de “doble carbono”, la emprendedora Bai Yanhui ya había reorientado su carrera hacia la gestión de eficiencia energética, lo que la posicionó para reconocer de primera mano cómo los compromisos climáticos nacionales dinamizan los mercados.

Originalmente especializada en aire acondicionado central y controles inteligentes de edificios, su empresa Nanjing Xiangtai System Technology Co, con sede en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, tuvo un éxito rotundo en sus primeros años. A comienzos de la década de 2010, los ingresos de la compañía se duplicaban anualmente en medio del impulso de China por expandir a gran escala la infraestructura.

Para 2015, sin embargo, Bai percibió una inminente desaceleración en el sector de infraestructura. Para enfrentar ese desafío, lideró estudios de mercado en el país y en el extranjero, y quedó muy inspirada durante una visita a Europa.

Los paisajes europeos limpios, con cielos azules y nubes blancas, la ayudaron a cristalizar una nueva visión: que su empresa contribuyera a la recuperación de cielos limpios en China.

Pese a los tropiezos iniciales, el anuncio de los objetivos de “doble carbono” por parte del Gobierno chino abrió un futuro más prometedor para su compañía.

El impulso se aceleró drásticamente con la introducción de mecanismos regulatorios concretos el año pasado, como la gestión tercerizada de costos energéticos, un esquema en el que las empresas delegan sus gastos de energía a proveedores especializados que obtienen ganancias principalmente al mejorar la eficiencia del consumo.

Hasta la fecha, la compañía de Bai prestó servicios a más de 2.300 clientes en el sector de eficiencia energética. Este año, su negocio de gestión de costos energéticos ayudó a los clientes a ahorrar 60 millones de kilovatios-hora de electricidad, lo que redujo las emisiones de carbono en aproximadamente 59.000 toneladas, explicó Bai.

Fang Kunli, emprendedora especializada en manufactura con materiales reciclados, señaló que su empresa se benefició mucho del mayor nivel de conciencia pública generado por los objetivos de “doble carbono”.

Motivada por un profundo interés, en 2008 Fang fundó la compañía Free Markets Eco Friendly Products Manufacturing en Shantou, provincia de Guangdong, enfocada en crear productos a partir de materiales reciclados.

“Hoy hemos desarrollado 500 tipos de materiales reciclados en 12 categorías”, dijo. “Por ejemplo, fabricamos cuadernos, sombreros y bolsos con corchos de vino”.

Otros materiales que reciclan incluyen granos de café, neumáticos usados, parabrisas y papel, que se convierten en productos como bolsos, estuches y ropa. Cualquier residuo puede transformarse en algo valioso, afirmó Fang.

Antes de 2020, la empresa se enfocaba únicamente en la exportación. “Comenzamos a explorar el mercado interno tras la introducción de los objetivos de “doble carbono”, y en el primer año, las ventas domésticas representaron el 30% de nuestro negocio”, explicó.

Kong Zhicong, fundador y director ejecutivo de Weirong New Material Technology (Shenzhen) Co en Shenzhen, provincia de Guangdong, es un recién llegado relativo al sector bajo en carbono. Sin embargo, busca soluciones innovadoras para enfrentar la contaminación plástica y contribuir a los objetivos mediante la fabricación de vajilla comestible.

Su vajilla comestible apareció en parques, oficinas y hoteles, reemplazando los utensilios plásticos de un solo uso.

Kong lanzó el negocio primero en Estados Unidos en 2017. En 2020 regresó a China y estableció operaciones en Shenzhen. “Nuestra tecnología de vajilla comestible requiere una cadena industrial concentrada y eficiente, y China ofrece esa ventaja”, comentó.

En 2020, cuando China anunció sus objetivos de “doble carbono”, la empresa de Kong recibió apoyo de políticas y una respuesta positiva del mercado. “La conciencia pública aumentó tras el lanzamiento de los objetivos, lo que facilitó la promoción de nuestros productos reciclables y degradables”, afirmó.

AUTOR: HOU LIQIANG y LI SHANGYI