Cuidado innovador para la tercera edad

El comedor es uno de los cerca de 230 complejos de bienestar “Yiyuanhong” que se instalaron en numerosas aldeas y pueblos remotos del condado para atender a la población adulta mayor.

P4-shandong-2 Personas mayores reciben un almuerzo gratuito en un comedor de la aldea de Wangjiaquan, en Yiyuan, el 15 de octubre. ZHAO DONGSHAN / PARA CHINA DAILY.

La elevada proporción de adultos mayores y la accidentada geografía montañosa convierten a Yiyuan en un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el país.

De los 515.000 habitantes del condado, el 26% tiene 60 años o más, una proporción superior al promedio nacional. En las zonas rurales, 85.000 personas mayores representan 33,7% de la población rural.

Lanzado en 2021, el modelo Yiyuanhong de atención a las personas mayores busca responder a las necesidades de esta población mediante una red de base de centros de cuidado y servicios específicos.

Mientras disfruta de su almuerzo, Hou Xianhua, de 87 años, dijo que contar con comidas preparadas todos los días alivió una carga en su vida.

“Todo está cocinado blando y con poco condimento. Saben que nuestros dientes ya no son tan fuertes como antes”, señaló.

“Cuando era joven y trabajaba duro en el campo, nunca imaginé que viviría días como estos”, agregó.

El comedor atiende a entre 70 y 80 personas mayores de la aldea todos los días.

Zhuang Benzhen, secretario del Partido en Houjiaguanzhuang, explicó que un modelo de financiamiento integrado hizo posible el sistema Yiyuanhong.

“El condado, el pueblo y la aldea aportan cada uno para subsidiar las comidas, lo que mantiene los costos muy bajos para las personas mayores”, dijo.

En Houjiaguanzhuang, la parte del financiamiento proviene de sus 33 hectáreas de huertos de manzanas.

“En el huerto plantamos nuevas variedades de árboles con mayor rendimiento”, explicó Zhuang, y agregó que las ganancias cubren la mayor parte de los costos operativos del centro de atención.

Houjiaguanzhuang es una de las 446 aldeas de Yiyuan, un condado accidentado donde más del 99% del territorio es montañoso. Su principal actividad económica es la agricultura, con especialización en manzanas, duraznos y cerezas.

El modelo Yiyuanhong se centra en “agricultura para los agricultores y cuidado de las personas mayores”, señaló Zhuang, al destacar que el condado transformó los desafíos del envejecimiento y el abandono de tierras agrícolas en una oportunidad.

Los 230 complejos de bienestar y las 168 estaciones de asistencia alimentaria de Yiyuan están ayudando a mejorar tanto la atención a las personas mayores como el uso sostenible de la tierra.

Zhang Tao, secretario del Partido del condado de Yiyuan, dijo que las demandas urgentes de la población impulsaron la creación del proyecto Yiyuanhong.

Las planillas del departamento de asuntos civiles del condado destacaban con frecuencia problemas relacionados con la edad avanzada y los adultos mayores que viven solos.

Estos grupos enfrentaban dificultades como comidas irregulares, enfermedades sin tratar y tierras agrícolas que ya no podían mantener.

Tras tres meses de encuestas, las autoridades concluyeron que existían cuatro necesidades centrales: alimentación, atención médica, baños y compras.

Para responder a estas demandas, el condado comenzó a reutilizar propiedades abandonadas. Salones vacíos, edificios de propiedad colectiva y terrenos sin uso se transformaron en complejos de bienestar.

En la aldea de Longziyu, se desarrolló un complejo alrededor de la oficina local del Partido y de antiguos salones culturales, con comedor, baños, clínica, peluquería y centro recreativo.

La aldea tiene una población de 649 personas, de las cuales 191 tienen 60 años o más.

Una vez por semana, médicos del hospital de medicina tradicional china del condado visitan Longziyu para ofrecer acupuntura gratuita y controles de presión arterial a los vecinos.

Por ZHAO RUIXUE