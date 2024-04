Duki llega a Chile: ¿cuándo es la venta de entradas?

Duki en Chile.jpeg

Algo válido de aclarar sobre este nuevo concierto de Duki es que estas entradas sólo están permitidas para aquellos fans que paguen con sus tarjetas Tenpo Mastercard, ya sea prepago, crédito y Teenpo. El proceso será hasta agotar el stock de 20.000 entradas.

Duki saltó a la fama luego de hacer reconocidas canciones como Rockstar, Goteo, Antes de perderte, Como si no importara, Call me maybe y Givenchy, entre otros. Además, ha realizado colaboraciones con distintos artistas de nivel internacional, lo que hace que cada vez que anuncie un show se agoten las entradas en minutos.

Además de las 2.000 entradas que se venderán en PuntoTicket, la venta general se llevará a cabo el próximo 23 de abril mediante la misma plataforma o por venta presencial, aunque resta definirse dónde. Los fanáticos de Duki en Chile están ansiosos por tener la suya.

►TE PUEDE INTERESAR: Duki lanzó su nuevo álbum de estudio: ¿de qué se trata Antes de Ameri?

duki entradas.jpg

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Duki en Chile?

Pese a la ansiedad por conseguir sus entradas, los fanáticos de Duki en Chile deberán esperar para saber el precio de las mismas, ya que no han sido revelados. Los valores serán informados a la brevedad, y se espera que una marea de fanáticos acudan a ver al argentino.