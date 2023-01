►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza: un perro caminó las calles con un aterrador objeto en la boca y se volvió viral

"Arrancamos con la gente que se viste de rojo para Navidad. Rojo groncho, rojo chillón, rojo tomate, ese rojo feo ¿Dónde pensaste que te quedaba bien? Peor cuando lo combinan con blanco. No chicos, muy grasa" comenzaron ambas jóvenes que se grabaron para Tiktok, pero que fueron muy criticadas en Twitter, por sus comentarios denigrantes.}

https://twitter.com/EmiliaAlvarezPe/status/1609225892881960961 Sos una grasa o seaaa, estamos en 20 22 casi 23 o sea no, tipo CERTIFICADO DE GRASA LAIK PARA PARTE DOS



.Me hicieron acordar a la gran y única e inigualable Caro Pardiaco pic.twitter.com/JS1Mjp0aR7 — Pepa (@EmiliaAlvarezPe) December 31, 2022

"No podés ponerte plataformas. Odio que se pongan sandalia, son tan gronchas. No chicos, no podés vestirte así. Estamos casi en el 2023. Y el top tres, es que no te podés poner campera de jean con un vestido. Hacete un curso sobre asesoria de imagen. Si salís así, tenés certificado de grasa" cerraron ambas, riéndose en Tiktok, prácticamente de todo aquel con el que se toparon en las fiestas.

►TE PUEDE INTERESAR: "Sentí que volaba": su perro comió un brownie "mágico" y su reacción se hizo viral

Mientras tanto, tanto en Twitter como en Tiktok, el video se tornó viral y todos los comentarios que recibieron en la caja de mensajes fueron puramente negativos, repudiando este tipo de comentarios y actitudes.