ANSES comenzó con los pagos de las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, las Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Por Embarazo (AUE). También se suman las Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran hoy viernes 14 de marzo

Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos de marzo 2025, este jueves 13 continúa con el pago de la jubilaciones, pensiones y asignaciones, las cuales tendrán un nuevo aumento y en esta ocasión es del 2,21% producto de la fórmula de movilidad (Decreto 274/24), donde se toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.