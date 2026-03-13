La Policía de Buenos Aires busca a un hombre que se masturba frente a mujeres en el Bosque de La Plata y las autoridades sostienen que el video que filmó una de las víctimas es prueba suficiente para su detención.
Buscan al sátiro de La Plata: fue filmado haciendo cosas obscenas en los bosques
El hombre fue filmado en La Plata mientras se masturbaba delante de mujeres y ahora es buscado por las autoridades
Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el implicado circula a bordo de una camioneta roja y una denunciante aseguró que “se estaciona en el Bosque de La Plata y se masturba mirando a las mujeres que pasan por allí”.
Un video muestra al acusado en flagrancia dentro de su camioneta utilitaria color bordó -de la cual se puede apreciar el dominio- y las imágenes ya están en manos de las autoridades, las cuales van a incorporarse al expediente judicial de delitos sexuales.
El sátiro de La Plata
La causa que se inició en una fiscalía especializada en delitos sexuales de la ciudad de La Plata es por el delito de exhibiciones obscenas, mientras que los oficiales de la Comisaría 9 trabajan para ubicar al acusado, quien ya fue identificado gracias a las imágenes del vehículo.
En el marco de esa investigación también se revisan las cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, para reconstruir el recorrido hecho por el buscado en La Plata. Aunque ya de por sí las imágenes que filmó una víctima fueron más que contundentes -no se reproducen en este artículo por no afectar la sensibilidad del lector-.
La denuncia pública fue radicada el jueves pasado en horas de la mañana, más allá del escrache en las redes sociales que se viralizó en las últimas horas. Se esperan avances en el expediente penal con un posible allanamiento.
“Es probable que en poder del acusado haya material que sirva para avanzar en la acusación”, sostuvo una fuente abocada al caso que conmocionó a todos en la ciudad de La Plata.