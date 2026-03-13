Buscan al sátiro de La Plata: fue filmado haciendo cosas obscenas en los bosques

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El sátiro de La Plata

La causa que se inició en una fiscalía especializada en delitos sexuales de la ciudad de La Plata es por el delito de exhibiciones obscenas, mientras que los oficiales de la Comisaría 9 trabajan para ubicar al acusado, quien ya fue identificado gracias a las imágenes del vehículo.

En el marco de esa investigación también se revisan las cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, para reconstruir el recorrido hecho por el buscado en La Plata. Aunque ya de por sí las imágenes que filmó una víctima fueron más que contundentes -no se reproducen en este artículo por no afectar la sensibilidad del lector-.

La denuncia pública fue radicada el jueves pasado en horas de la mañana, más allá del escrache en las redes sociales que se viralizó en las últimas horas. Se esperan avances en el expediente penal con un posible allanamiento.

“Es probable que en poder del acusado haya material que sirva para avanzar en la acusación”, sostuvo una fuente abocada al caso que conmocionó a todos en la ciudad de La Plata.