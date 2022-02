¡Insólito! Mike Tyson agradeció que su madre se haya muerto

Mike-Tyson.jpg

En el año 1982 Tyson perdió a su madre, Lorna Smith, que murió de cáncer. A partir de ese momento, la custodia de Mike quedó en manos de su entrenador, Cus D’Amato, que más tarde lo llevaría a alcanzar la gloria.

"Nunca vi a mi madre feliz conmigo y orgullosa de mí por hacer algo. Ella solo me conocía como un niño salvaje que corría por las calles y volvía a casa con ropa nueva que ella sabía que no pagué. Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella o saber de ella", añadió el ex campeón mundial de los pesados.

Tuvo una infancia muy difícil

Tyson nació en los barrios bajos de Nueva York y aprendió desde chico a ganar plata en las calles con sus puños-

Un guardia le dijo que debía practicar boxeo en el gimnasio de Cus D’Amato y así fue.

Un nuevo proyecto

Tyson habló de uno de sus proyectos actuales, que es la marihuana medicinal, algo que consumió.

"Solo consumí al final de mi carrera. Los últimos dos años. Siempre supe sus beneficios, pero era ilegal. Cuando mi mente se desconecta, se desconecta. No quiero nada, todo se vuelve mi enemigo. Así fue como la dejé. Comencé a fumar en el 97 y ya no puedo parar. Soy una persona distinta cuando no la uso. No podría haber sido campeón como soy ahora. Mi mayor virtud son mis defectos. Sin ellos, no soy nada. No hay ningún problema con tener defectos. El único problema es no saber que los tienes. Naces con ellos, no puedes evitarlo”.