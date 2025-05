Ventajas y desventajas para tu cuerpo por usar protectores diarios todos los días

Protectores diarios (2).jpg Protectores diarios. Fuente: Canva

¿Cuáles son las ventajas de usar protectores diarios?

Según la marca Nosotras, los protectores diarios contribuyen a mantener el equilibrio de la microbiota vaginal. Además, los mismos cuentan con respaldo ginecológico y favorecen la salud de la Zona-V.

Los protectores diarios no causan irritaciones, salvo cuando no se cambian con frecuencia. Además hay que higienizar muy bien la zona íntima para no generar mal olor o enfermedades como hongos (por la humedad acumulada).

La marca Nosotras recomienda cambiar los protectores 3 veces al día, y los mismos cuentan con una formulación respeta el pH natural y están ginecológicamente aprobados.

Utilizar protectores diarios puede ayudar a mantener la ropa interior limpia por más tiempo, evitando el contacto directo y prolongado con secreciones y factores externos.

Además, los protectores de ahora no son como los de antes. Ahora se pueden conseguir protectores que se adaptan a las diversas formas de la ropa interior (por ejemplo vienen unos específicos para colaless), y además son finos y con ajuste seguro.

Protector diario.jpg Protector diario. Fuente: Canva

¿Cuáles son las desventajas de usar protectores diarios?