¿Qué productos de cuidado de la piel y pelo se usarán en el 2050?

Marcas reconocidas a nivel internacional, como es el caso de la brasilera Natura, ya comenzaron a preguntarse cómo nos cuidaremos la piel y el cabello en el 2050.

Amazonas El calentamiento global afecta la producción de la cosmética natural.

Natura asegura que "hay un notable agravamiento de las consecuencias de la crisis climática". Esto hace que los productos que se usan hoy como ingredientes en los productos de belleza, en un par de años ya no existan.

En este contexto, Natura anuncia sus compromisos de impacto positivo en su Visión 2025-2050, con el cual buscan "mitigar" o "no dañar" el medio ambiente del cual obtienen la mayoría de los ingredientes de sus productos.

Se espera que con el correr de los años, las personas comencemos a tomar más conciencia de los productos que aplicamos en nuestra piel y en el pelo. Incluso muchas jóvenes y creadoras de contenido aseguran en sus redes sociales que están comenzando a usar menos productos debido a la "falta de tiempo". No todo el mundo tiene tiempo para realizar una rutina de skincare que lleva 10 pasos.

Además, también jugará un rol fundamental el empaque de estos productos, ya que se busca generar la menor cantidad posible de residuos. La marca Natura cuenta con una amplia variedad de productos que se pueden adquirir junto con los repuestos. De esta manera, uno tiene que comprar una sola vez el empaque o envase, y luego el mismo se irá rellenando.

Perfumes reciclados La línea de perfumes Kaiak de Natura crea sus envases con plásticos reciclados de la playa.

"Hacia 2050 la ambición es que el propio negocio alimente de modo continuo a la naturaleza, a las comunidades, a las personas y las relaciones entre ellas; logrando que cada aspecto de su actuación sea, en sí mismo, generador de impacto positivo. Esto implica pasar de una lógica de compensación de impactos a una donde se genere un impacto positivo medible en cada uno de los cuatro capitales que medimos: Natural, Social, Humano y Producido – de forma individual y simultánea", afirma Paola Nimo, Gerenta de Sustentabilidad de Natura Argentina.

Para el 2050, Natura se compromete a que: el 100% de los plásticos del portafolio serán renovables y compostables; lograr cero emisiones indirectas de carbono netas; el 100% de las comunidades proveedoras recibirán pago por servicios ambientales; entre otros cambios.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.